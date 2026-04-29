Росгвардия и МВД обсудили обеспечение безопасности майских праздников в Югре
В Управлении Росгвардии по ХМАО — Югре состоялось заседание оперативного штаба по координации деятельности подразделений ведомства в период подготовки и выполнения задач по охране правопорядка и обеспечения общественной безопасности во время празднования Дня Весны и Труда и 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В работе совещания приняли участие руководящий состав территориального органа, представители регионального УМВД России, ГУ МЧС России, Департаментов внутренней и молодёжной политики Югры.
Собравшиеся обсудили вопросы организации межведомственного взаимодействия. В ходе выступлений докладчиков было отмечено, что в план 2026 года вошло более 700 праздничных мероприятий всероссийского регионального и муниципального уровня, это акция в поддержку участников специальной военной операции «#ТРУДКРУТ», шествие «Бессмертный полк», акция «Диктант Победы» и другие.
С целью координации действий, оперативного реагирования на возможные изменения обстановки в Управлении Росгвардии по ХМАО — Югре будет организована работа группы контроля оперативного штаба.
Перед началом мероприятий объекты с массовым пребыванием граждан и прилегающие к ним территории будут обследованы на предмет обнаружения взрывоопасных предметов и взрывных устройств специалистами инженерно-технических групп ОМОН и кинологами со служебными собаками. В местах проведения торжественных мероприятий будут выставлены посты охраны порядка из числа сотрудников вневедомственной охраны и полиции. Также будет создан резерв из числа сотрудников спецподразделений Росгвардии и предприняты усиленные меры безопасности по противодействию беспилотным летательным аппаратам на территории автономного округа.
Инспекторы лицензионно-разрешительной работы проводят инструктажи с руководителями и работниками частных охранных организаций о действиях при получении информации о совершении преступлений и нарушений общественного порядка на охраняемых объектах, а также комплекс организационно-практических и контрольно-профилактических мероприятий, включающий в себя проверку владельцев оружия, а также иных граждан, состоящих на профилактических учетах.
По итогам заседания были определены приоритетные направления работы по обеспечению правопорядка в период предстоящих праздников.