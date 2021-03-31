В Ханты-Мансийске стартует чемпионат России по биатлону

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В Ханты-Мансийске стартует чемпионат России по биатлону

В эти дни в Ханты-Мансийске пройдут крупнейшие зимние спортивные состязания – чемпионат России по биатлону. Соревнования состоятся с 31 марта по 4 апреля, в них примут участие 220 спортсменов и члены их команд из 25 регионов нашей страны. Об этом на пресс-конференции в РИЦ «Югра» рассказали директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов, директор АУ «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко и югорский биатлонист, чемпион мира по биатлону, заслуженный мастер спорта Алексей Волков.

Валерий Радченко отметил, чемпионат России по биатлону проходит в два этапа, первый этап прошёл две недели назад. И по оценке спортсменов, тренеров он был организован  на высоком уровне. На второй этап приехали сильнейшие спортсмены, которые ранее участвовали в международных состязаниях. Мужчины и женщины традиционно пройдут четыре гонки, которые являются частью олимпийской программы – это  спринт, гонка преследования, массовый старт и эстафеты. В чемпионате России по биатлону примут участие 145 спортсменов.

Подготовка к биатлону началась ещё в сентябре прошлого года. Осенью прошёл первый этап кубка России, трасса к соревнованиям была полностью готова. На объекте были предприняты все необходимые меры безопасности, связанные с нераспространением коронавирусной инфекции. С 1 апреля на трибунах может присутствовать не более 50 процентов болельщиков.

Алексей Волков отметил, что в Ханты-Мансийске построен один из лучших стадионов мира, который находится в шаговой доступности. Есть некоторые сложности технического прохождения трассы. 

Говоря о развитии биатлона в регионе, Сергей Артамонов отметил, несмотря на то, что правительством ежегодно выделяются субсидии на подготовку спортивного резерва по биатлону, с точки зрения развития этого вида спорта  в округе существует ряд проблем.

В муниципальных образованиях не везде в хорошем состоянии находится материально-техническая база. В тех муниципальных образованиях, где у нас действительно есть развитие биатлона, готовятся места для проведения соревнований и проводятся стрельбища, –  рассказал Сергей Артамонов.

Югра всегда была богата спортивными традициями, в том числе и по направлению биатлона. Будем надеяться, что югорские спортсмены покажут своё мастерство и займут лидирующие позиции.

Николай Меров

Ср, 31/03/2021 - 10:18

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