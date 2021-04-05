Вороний день в музее «Торум Маа»

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Паща олэн! Вуща волаты! Ани торова! Добрый день, дорогие друзья! Спешим поделиться хорошей новостью: Вороньему дню в музее «Торум Маа» быть! И проведем мы его дважды: как всегда 7 апреля и в субботу 10 апреля 2021 года.
Вас ожидает обязательные праздничные действия: спортивные и подвижные игры, задания для развития ума и сообразительности, встреча с виновницей торжества. И, конечно, театрализованное представление на основе мифов и легенд обских угров.
Итак:
Что? Вороний день!
Когда? 7 апреля в 14:00 и 10 апреля в 13:00
Для чего? Для знаний и веселья, для здоровья и общения, для хорошего настроения и вкусного угощения!
Как? Позвоните по телефону и выберите удобное и безопасное время для участия в празднике. Позаботимся о мерах безопасности вместе!
Контактный телефон: +7(3467)32-20-58
Приношения Вороне приветствуются!
Будем рады встрече с Вами по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул.Собянина, 1!
Входной билет для детей (6-16 лет) – 100 рублей,
для взрослых – 200 рублей.
информация в социальных сетях сайтах:
https://vk.com/torummaa, https://www.facebook.com/torummaa/,
https://ok.ru/muzey.torum