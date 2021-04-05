Вороний день в музее «Торум Маа»

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Вороний день в музее «Торум Маа»

Паща олэн! Вуща волаты! Ани торова! Добрый день, дорогие друзья! Спешим поделиться хорошей новостью: Вороньему дню  в музее «Торум Маа» быть! И проведем мы его дважды: как всегда 7 апреля и в субботу 10 апреля 2021 года.

Вас ожидает обязательные праздничные действия: спортивные и подвижные игры, задания для развития ума и сообразительности, встреча с виновницей торжества. И, конечно, театрализованное представление на основе мифов и легенд обских угров.

Итак:

Что? Вороний день!

Когда? 7 апреля  в 14:00  и 10 апреля в 13:00

Для чего?  Для знаний и веселья, для здоровья и общения, для хорошего           настроения и вкусного угощения!

Как? Позвоните по  телефону и выберите удобное и безопасное время       для участия в празднике. Позаботимся о мерах безопасности вместе!

 

Контактный телефон: +7(3467)32-20-58

Приношения Вороне приветствуются!

Будем рады встрече с Вами по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул.Собянина, 1!

Входной билет для детей (6-16 лет) – 100 рублей,
для взрослых – 200  рублей.

 

информация в социальных сетях сайтах:

https://vk.com/torummaahttps://www.facebook.com/torummaa/
https://ok.ru/muzey.torum

Пнд, 05/04/2021 - 11:46

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