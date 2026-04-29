В Салехарде отметили День ямальских СМИ
19 апреля 2026 года старейшая газета Ямало-Ненецкого автономного округа «Красный Север» (изначально «Няръяна Нгэрм» (ненец. ‘Красный Север’) отметилf 95-летие со дня выхода в свет. Эта дата, 19 апреля, и стала отправной в праздновании Дня ямальских СМИ, который был утверждён правительством округа в 1998 году. В этот день СМИ Ямала принимают поздравления от руководства и коллег.
Дорогие наши читатели, сегодня хотим вас познакомить с ведущими печатными изданиями Ямала.
Окружная газета «Красный Север»
Окружная газета «Красный Север» появилась из путинного издания «Рыбак», в которой публиковались новости о рыбной ловле. Для подготовки и выпуска номера в Обдорск (ныне Салехард) прибыли журналисты издания «Советский Север» из города Тобольска. Выездная редакция выпустила 28 номеров газеты.
Затем на основе этой газеты была создана газета на ненецком языке «Няръяна Нгэрм» («Красный Север»).
Типография газеты стала самой первой на Ямале, поэтому здесь печатали не только газету, ну и всю необходимую печатную продукцию.
Именно в «Красном Севере» в 1938 году был опубликован Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О преобразовании рабочего посёлка Салехарда, центра Ямало-Ненецкого национального округа Омской области, в город».
Сегодня газета «Красный Север» – главная газета Ямало-Ненецкого автономного округа. Эта ежедневная 20-полосная газета с тиражом более 9 000 экземпляров. В 2008 году у первой газеты региона появился свой сайт, который сначала дублировал издание, а позже стал самостоятельным ресурсом с отдельной редакцией и собственными авторами.
В 2016 году Союз журналистов России и Торгово-промышленная палата РФ признали «Красный Север» лучшей региональной газетой страны.
Ненецкая газета «Наръяна Нгэрм» («Красный Север»)
До 1953 года газета «Наръяна Нгэрм» («Красный Север») выходила единым изданием в основном на русском языке с отдельными публикациями на ненецком языке. Сначала статьи на ненецком языке публиковались на латинице, а затем с 1937 года с утверждением письменности – на кириллице.
С 1 июня 1953 года стали выходить два отдельных издания – русскоязычная газета «Красный Север» и газета «Няръяна Нгэрм» на ненецком языке. В самом начале газетные материалы из русскоязычной газеты «Красный Север» переводились на ненецкий язык и публиковались в «Няръяна Нгэрм». С 1991 года ненецкая газета «Няръяна Нгэрм» стала самостоятельным изданием с собственной редакционной политикой и авторскими публикациями. С 1982 года главным редактором был учитель, переводчик, фотограф, журналист Хабэча Хываревич Яунгад. С 2018 года издание возглавляет Марина Тэтакучевна Яр.
С 1998 года начали выпускать красочное детское приложение «Мынико» (имя персонажа ненецкого фольклора «Приносящий вести»).
С января 2020 года издание стало восьмиполосным, на одной из полос публикуются статьи на лесном диалекте ненецкого языка. Тираж газеты составляет 1 000 экземпляров.
Ненецкая газета «Няръяна Нгэрм» (Красный Север) пользуется популярностью у читателей трёх регионов – Ямало-Ненецкого, Ненецкого автономного округов и Таймырского (Долгано-Ненецкого) района Красноярского края.
Хантыйская газета «Лух Авт»
Пожалуй, в Ямало-Ненецком автономном округе это самое молодое издание – оно было создано 25 лет назад, 6 января.
Публикации на хантыйском языке уже выходили в окружной газете с 1991 по 1993 годы. Силами национальной интеллигенции было сделано всё возможное, чтобы на свет появилось самостоятельное печатное издание на хантыйском языке с красивым названием «Лух Авт» («Ангальский Мыс»). Именно на этом мысу расположен город Салехард. Первым главным редактором стал учитель, фольклорист, переводчик, журналист Геннадий Павлович Кельчин. При нём газета выходила в основном на шурышкарском диалекте, были публикации на приуральском диалекте хантыйского языка.
В сентябре 2021 года газету возглавила Аллина Кирилловна Яковлева (Тоярова). Сегодня редакция укомплектована четырьмя специалистами, носителями разных диалектов хантыйского языка, функционирующих в округе – шурышкарском, приуральском, внештатные авторы присылают материалы на сургутском диалекте. Один из них – учитель родного (хантыйского) языка средней школы г. Муравленко Галина Пенчаковна Кечимова (Вылла) – также была гостем праздника. Восьмиполосная газета выходит раз в неделю в количестве 1 300 экземпляров.
В газете выходит детское приложение «Щущие» («Малыш»), которое с интересом в работе используют воспитатели детских садов и учителя начальных классов на уроках родного (хантыйского) языка.
Новшество в работе – привлечение внештатным художником Ильёй Махно в помощь искусственного интеллекта для иллюстрирования хантыйских преданий и сказок.
В 2008 году был создан сайт «Красный Север», где публикуются все печатные СМИ медиахолдинга «Ямал-Медиа»: национальные газеты «Няръяна Нгэрм», «Лух Авт», журнал «Ямальский меридиан», газета «Северный край» Красноселькупского района.
Газетные статьи на ненецком и хантыйском языках также можно прочесть в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Электронная подшивка печатных изданий есть на библиотечном портале Ямало-Ненецкого автономного округа.
17 апреля журналисты Ямала принимали поздравления от руководства департамента внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа, а также от коллег. Нам также удалось поздравить коллег, журналистов хантыйской газеты «Лух Авт». Мы пожелали хороших новостей, острого пера и дальнейшего развития!
Затем начались мастер-классы. Заведующая Белоярским отделением Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, к.ф.н. Р.М. Потпот для хантыйских журналистов провела мастер-класс «Живая речь в СМИ: от фольклора до современной журналистки».
Затем для хантыйских и ненецких журналистов д.и.н. Е.Т. Пушкарёва прочла лекцию «Язык и культура СМИ: сохранение и развитие». Елена Тимофеевна обратила внимание на обилие русских слов в двух национальных газетах: «Няръяна Нгэрм» и «Лух Авт». «В целях пропаганды родных языков нужно стараться переводить все слова, термины, названия учреждений и т.д.», – отметила лектор. Мы поделились опытом создания «Терминологического словаря» для внутреннего пользования в объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». Также на мастер-классе и во время лекции обсудили, как национальные СМИ могут сохранять и развивать языковое наследие, работать с фольклором, заимствованными словами, тем самым повышая качество журналистских текстов.
Для нас, гостей мероприятия, была проведена экскурсия в музей п. Горнокнязевска.
Людмила Гурьева