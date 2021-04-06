Татьяна Гоголева: Депутаты всех уровней уделяют особое внимание людям старшего поколения

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Татьяна Гоголева: Депутаты всех уровней уделяют особое внимание людям старшего поколения

Депутат Государственной Думы РФ Татьяна Гоголева провела тематический прием граждан по вопросам дачных и садоводческих товариществ.

Прием прошел в Ханты-Мансийке на базе региональной общественной приёмной партии «Единая Россия».

На прием к депутату обратились ряд жителей окружной столицы. Вопросы касались обеспечения их дачных участков инженерными сетями, подъездными путями,  а также продления  «дачной амнистии».

Татьяна Гоголева отметила, что Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года. Документ в парламент внесла партия «Единая Россия». Данный закон позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить права собственности на дачные участки и жилые строения.

На прием к депутату обратилась по двум вопросам жительница Ханты-Мансийска, ветеран труда РФ. В своем дачном доме она живет круглый год. Считает, что городские власти недостаточно занимаются благоустройством дачных кооперативов. Нет, например, съезда с федеральной трассы в дачный поселок, дороги внутри поселка требуют отсыпки и круглогодичного содержания.
Также она предложила рассмотреть вопрос внесения изменений в ФЗ «О ветеранах труда». В настоящее время льготы для этой категории людей в каждом регионе отличаются. Считает, что нужно сделать  льготы общефедеральными и уравнять ветеранов в правах.

Председатель дачного кооператива обратился  к парламентарию по вопросу нарушения сроков регистрации земельных участков. Еще в декабре 2020 года 7 человек сдали документы на оформление участков в его садово-огородническом товариществе. По закону срок рассмотрения документов составляет 30 дней. Сейчас все сроки прошли, а вопрос не решен. Просит оказать помощь во взаимодействии с органами власти.

«Во время региональной недели я побывала в городе Югорске, городе  Нягани,  поселке Приобье и заключительный прием провела в общественной приёмной «Единой России» в Ханты-Мансийске. Основная тема приема  -  проблемы садово-огороднических товариществ и дачников. Наступила весна, стремительно тают наши горы снега, дачники начинают активно готовиться к периоду посадок. И устоит учитывать, что это, в основном,  люди старшего поколения. Они привыкли быть всегда полезными своей семье и сейчас обеспечивают детей и внуков урожаем со своего огорода.  Тем самым оказывают существенную помощь семейному бюджету. Депутаты всех уровней уделяют особое внимание этой категории граждан.  Для того, чтобы подойти к дачному периоду подготовленными, вовремя принять необходимые управленческие решения и выработать законодательные инициативы, как на уровне муниципалитетов, так и на федеральном уровне, мы и проводим такие тематические приемы»,  – отметила Татьяна Степановна.

На прием  также обратились граждане с жилищными вопросами и с просьбой помочь в тяжелой жизненной ситуации. Все обращения находятся на личном контроле депутата Государственной Думы Татьяны Гоголевой.

Ирина Пономарева

Втр, 06/04/2021 - 10:46

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