Поддержка малых этносов - приоритетная задача государства

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6 апреля – второй день работы II Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Делегатов поприветствовал заместитель руководителя Администрации Президента России Магомедсалам Магомедов, зачитав приветствие от Президента России Владимира Путина.
В работе Форума принимает участие губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона поприветствовала участниках на трёх языках - хантыйском, мансийском и ненецком. Наталья Комарова рассказала об уникальном образовательном проекте проекте IT-стойбище, которое реализуется в Югре.
На форуме обсуждаются вопросы малых северных этносов России, проблемы традиционных видов хозяйственной деятельности, а также развитие образования, культуры и родных языков.
Людмила Гурьева