Раннее выявление заболевания – одна из важнейших задач здравоохранения Югры

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В этом году в Югре с 11 января по 22 марта семнадцать сотрудников передвижной поликлиники центра профессиональной патологии посетили 14 населённых пунктов Берёзовского, Ханты-Мансийского, Нижневартовского и Сургутского района. О том, как прошла зимняя экспедиция врачебной бригады, в студии РИЦ «Югра» рассказал главный врач автономного учреждения «Центра профессиональной патологии» Николай Ташланов.
По его словам, главная особенность 2020 года и её продолжение – это наличие ковидной инфекции. Все необходимые мероприятия для ограничения и не распространение инфекции, применялись и к передвижной бригаде. Самой главной задачей было не допустить распространение ковидной инфекции в населённых пунктах.
Весь персонал, включая водителей передвижных комплексов, в обязательном порядке проходил тестирование. К счастью, ни один из сотрудников за время работы всего периода функционирование зимников, не подхватил коронавирусную инфекцию. Местные жители на требования норм соблюдения безопасности реагировали спокойно. На территории округа систематически проводятся разъяснительные работы, и они находят понимание у людей.
Само собой, организационные мероприятия увеличивают количество времени, которое необходимо уделять пациентам. Врачебные бригады всегда работали до последнего пациента и не меняли условия приёма граждан.
Состав бригады передвижной поликлиники не меняется. Это невролог, акушеры-гинекологи, терапевты, врачи общей практики. Также есть функциональная диагностика, лабораторное обеспечение и флюорография. Сейчас количество передвижных комплексов растёт, которые находятся в составе «Центра профессионально патологии» это даёт возможность адаптировать каждый выезд, объёмы исследование врачей по поставленным задачам в том или ином муниципалитете.
В этом году по согласованию с департаментом здравоохранения Югры и выполнении поручения президента в части обеспечения первичной медико-санитарной квалифицированной медицинской помощью жителей труднодоступных отдалённых территорий и в том числе малых населённых пунктов, в летний период будет сформирована ещё одна дополнительная бригада. В этом году в округ будут поставлены дополнительные медицинские комплексы, так как материально-техническая база позволяет это реализовать. Это позволит дополнительной бригаде врачей в летний период выезжать в отдалённые места проживания наших югорчан.
Перечень жалоб граждан остаётся прежним, как и ранее на первом месте остаются желудочно-кишечный тракт, эндокринные и сердечнососудистые заболевания.
На сегодняшний день 3 245 человек посетили передвижные лечебно-диагностические комплексы. Среди них коренных малочисленных народов Севера составило 683 человека. Направлено в медицинские организации 169 человек. Из них двенадцать человек для получения высокотехнологической медицинской помощи.
Врачами «Центра профессиональной патологии» особое внимание уделяется профилактике онкологических заболеваний. За период работы были выявлены с подозрением на онкологию 93 югорчанина, они были направлены в специализированные центры автономного округа для дальнейшего обследования.
Николай Ташланов подчеркнул, что раннее выявление заболевания – это одна из важнейших задач, которая стоит перед здравоохранением Югры, так как, это благоприятный прогноз для дальнейшей жизни, лечения и реабилитации пациентов.
Николай МЕРОВ