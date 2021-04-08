Яркий день календаря. Игры, танцы, подарки и любимые мультфильмы ждут юных посетителей в Музее геологии, нефти и газа 17 апреля!

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Яркий день календаря. Игры, танцы, подарки и любимые мультфильмы ждут юных посетителей в Музее геологии, нефти и газа 17 апреля!

Музей геологии, нефти и газа запускает новую программу выходного дня для детей – «Игровой выходной»! Теперь каждую субботу юных югорчан будут ждать яркие, развлекательные мероприятия, первое из которых пройдёт уже 17 апреля.

С 11:00 до 17:00 в «нефтяном» музее вас будут ждать любимые мультгерои - русский богатырь, Баба Яга и Барсук. Они научат быстро проходить сложные лабиринты, разгадывать ребусы и загадки, превращать серое в яркое; покажут зрелищные химические опыты и вместе с вами примут участие в зажигательной дискотеке!

Только в этот день в музее пройдёт трансляция любимых, популярных мультфильмов: «Красные туфельки и семь гномов», «Пушистые мошенники», «Маленькая Мисс Дулиттл», «Огонек-Огниво», «Академия монстров», «Про Лёлю и Миньку», «Фиксики против кработов», «Пингвиненок Пороро. Мир динозавров», «Мой друг Мистер Персиваль».

Это будет по-настоящему яркий и насыщенный день! Чтобы стать участником первого «Игрового выходного», звоните +7 (3467) 33-29-06, 33-09-42 и бронируйте билеты! Количество мест ограничено!

Отдел по связям с общественностью Музея геологии, нефти и газа

Чт, 08/04/2021 - 16:00

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