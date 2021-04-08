Югорчане исполнят песни военных лет

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Югорчане исполнят песни военных лет

Югорчан приглашают принять участие во II открытом дистанционном военном и патриотическом музыкальном конкурсе «Песни военных лет», посвященном 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс будет проходить с 7 по 9 мая в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу».

Организатор фестиваля-конкурса – творческий союз работников  культуры и искусств Санкт-Петербурга. Принять участие можно будет по нескольким номинациям, в том числе вокал, художественное слово, музыкально-инструментальное искусство, хореография, оригинальный и разговорный жанры. Участниками могут стать как любители, так и профессионалы в возрасте от 3 лет.

Заявки принимаются на электронную почту: aragorn-studio@mail.ru.

Чт, 08/04/2021 - 16:00

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