Югорчане исполнят песни военных лет

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Югорчан приглашают принять участие во II открытом дистанционном военном и патриотическом музыкальном конкурсе «Песни военных лет», посвященном 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Конкурс будет проходить с 7 по 9 мая в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу».
Организатор фестиваля-конкурса – творческий союз работников культуры и искусств Санкт-Петербурга. Принять участие можно будет по нескольким номинациям, в том числе вокал, художественное слово, музыкально-инструментальное искусство, хореография, оригинальный и разговорный жанры. Участниками могут стать как любители, так и профессионалы в возрасте от 3 лет.
Заявки принимаются на электронную почту: aragorn-studio@mail.ru.