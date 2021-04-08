В Казыме готовят юных корреспондентов для газеты «Ханты ясанг»

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В Казыме готовят юных корреспондентов для газеты «Ханты ясанг»
Фото Н. РагимовойФото Н. Рагимовой
Фото Н. Рагимовой

С 3 по 5 апреля в селе Казыме Белоярского района состоялся семинар по проекту «Юный корреспондент». Его участниками стали учащиеся Казымской средней школы, проживающие в интернате.

В первый день дети узнали о том, как пишутся журналистские статьи, а именно, информационные материалы и очерки. Они учились писать материалы о своей семье, о бабушках и дедушках.

На второй день воспитанники интерната узнали о конкурсе «История родовых поселений», который проводит редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» совместно с Департаментом общественных и внешних связей и Окружной телерадиокомпанией «Югра». В этот день они написали информационные материалы о поселениях, в которых они выросли, это стойбища Белоярского района, деревни Нумто и Юильск.

Надо отметить, что в интернате живут дети, свободно владеющие родным хантыйским языком. Всего в семинаре приняло участие 16 детей. По его результатам в газете «Ханты ясанг» будет выпущено приложение, в которое войдут лучшие рассказы детей с прошедшего семинара.

Напомним, работа над проектом «Юный корреспондент» в редакции национальных газет началась ещё в 2015 году. В Казыме он состоялся уже в третий раз.

Надежда Рагимова   

Фото Н. РагимовойФото Н. Рагимовой
Фото Н. Рагимовой
Фото Н. РагимовойФото Н. Рагимовой
Фото Н. Рагимовой
Чт, 08/04/2021 - 17:19

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