В Казыме готовят юных корреспондентов для газеты «Ханты ясанг»

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С 3 по 5 апреля в селе Казыме Белоярского района состоялся семинар по проекту «Юный корреспондент». Его участниками стали учащиеся Казымской средней школы, проживающие в интернате.
В первый день дети узнали о том, как пишутся журналистские статьи, а именно, информационные материалы и очерки. Они учились писать материалы о своей семье, о бабушках и дедушках.
На второй день воспитанники интерната узнали о конкурсе «История родовых поселений», который проводит редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» совместно с Департаментом общественных и внешних связей и Окружной телерадиокомпанией «Югра». В этот день они написали информационные материалы о поселениях, в которых они выросли, это стойбища Белоярского района, деревни Нумто и Юильск.
Надо отметить, что в интернате живут дети, свободно владеющие родным хантыйским языком. Всего в семинаре приняло участие 16 детей. По его результатам в газете «Ханты ясанг» будет выпущено приложение, в которое войдут лучшие рассказы детей с прошедшего семинара.
Напомним, работа над проектом «Юный корреспондент» в редакции национальных газет началась ещё в 2015 году. В Казыме он состоялся уже в третий раз.
Надежда Рагимова