Югорчан приглашают на семинар «Доступная среда»

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С 14 по 16 апреля жителей Югры приглашают посетить онлайн-семинар «Доступная среда».
В ходе семинара, который пройдет в онлайн-формате, участникам расскажут, как сделать пространство заведения доступным; как обучить персонал не бояться и правильно общаться с особенными посетителями; какая существует нормативная и законодательная база по вопросу создания доступной среды.
Участие в семинаре бесплатное. Для участия необходимо зарегистрироваться, направив запрос с пометкой «Участие в вебинаре «Доступная среда» на электронную почту preobrazowanie@mail.ru.
Семинар состоится в рамках реализации социального проекта «Семинар-практикум в сфере дополнительного профессионального образования для представителей общественных организаций инвалидов», поддержанного грантом губернатора Югры.
Проект реализует Региональное общественное движение инвалидов-колясочников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Преобразование».