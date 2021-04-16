В Нягани будет открыт Центр амбулаторной онкологической помощи

  • Русский
В Нягани будет открыт Центр амбулаторной онкологической помощи

В течение 2021 года в рамках реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями национального проекта «Здравоохранение» в БУ «Няганская городская поликлиника» планируется открытие Центра амбулаторной онкологической помощи. Здесь жители Нягани и прилегающих к городу территорий при подозрении на онкологические заболевания смогут пройти необходимые диагностические обследования, включающие УЗИ и компьютерную томографию в кратчайшие сроки.

Сегодня специалисты занимаются подготовкой проектной документации. После проведения процедуры необходимых согласований на уровне Департамента здравоохранения и проектного комитета Югры Центр откроет свои двери для пациентов.

«В связи с предстоящим открытием Центра амбулаторной онкологической помощи в настоящее время внутри учреждения мы проводим обширную работу по модернизации профильных кабинетов. Исходя из специфики заболевания, с целью повышения доступности медицинской помощи, а также для комфортного пребывания граждан, кабинеты приемов будут размещены на первом этаже в отдельном крыле. Важно отметить, что все мероприятия разрабатываются и реализуются с учетом пожеланий жителей города, поступающих в учреждение, включая обращения из социальных сетей», - отмечает Татьяна Колосова, временно исполняющая обязанности главного врача.

https://dzhmao.ru/

Пт, 09/04/2021 - 10:00

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB INST

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.