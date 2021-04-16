В Нягани будет открыт Центр амбулаторной онкологической помощи

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В течение 2021 года в рамках реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями национального проекта «Здравоохранение» в БУ «Няганская городская поликлиника» планируется открытие Центра амбулаторной онкологической помощи. Здесь жители Нягани и прилегающих к городу территорий при подозрении на онкологические заболевания смогут пройти необходимые диагностические обследования, включающие УЗИ и компьютерную томографию в кратчайшие сроки.
Сегодня специалисты занимаются подготовкой проектной документации. После проведения процедуры необходимых согласований на уровне Департамента здравоохранения и проектного комитета Югры Центр откроет свои двери для пациентов.
«В связи с предстоящим открытием Центра амбулаторной онкологической помощи в настоящее время внутри учреждения мы проводим обширную работу по модернизации профильных кабинетов. Исходя из специфики заболевания, с целью повышения доступности медицинской помощи, а также для комфортного пребывания граждан, кабинеты приемов будут размещены на первом этаже в отдельном крыле. Важно отметить, что все мероприятия разрабатываются и реализуются с учетом пожеланий жителей города, поступающих в учреждение, включая обращения из социальных сетей», - отмечает Татьяна Колосова, временно исполняющая обязанности главного врача.