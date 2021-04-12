Прием заявок на получение субсидии национальным СМИ стартует в Югре

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Прием заявок на получение субсидии национальным СМИ стартует в Югре

Прием заявок на участие в конкурсе на получение субсидии средствами массовой информации, выпускаемыми на языках коренных малочисленных народов, стартовал в Югре. Он продлится по 6 мая 2021 года включительно.

Прием документов осуществляется от организаций, учредителями или соучредителями которых не являются органы власти и местного самоуправления.

Подробная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте департамента общественных и внешних связей Югры.

Телефон для справок: +7 (3467) 36-01-50 (доб. 2719).

По информации info@admhmao.ru

Пнд, 12/04/2021 - 15:54

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