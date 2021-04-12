Вороний день в Игриме

  • Русский
Вороний день в Игриме
фото Галины Вынгилевой фото Галины Вынгилевой
фото Галины Вынгилевой

Вороний день «Вурна хатл» (хант.), «Уринэквахотал» (манс.) – традиционный праздник обских угров и поэтому широко отмечается во всех национальных посёлках Югры, не стал исключением и поселок Игрим. Вороний день – один из самых долгожданных праздников обских угров, ведь для ханты и манси это событие отмеряет начало года.  Ворона – первая перелетная птица, которая символизирует приход весны, наступление теплых дней. Она пробуждает природу северного края от длительной и холодной зимы.

Праздничные мероприятия начались рано утром. Женщины поселения собрались за поселком и провели обряды: поклонились огню, окурили дымом чаги стол и себя, повязали ленточки на молодую березу. На  мансийском языке поблагодарили ворону, попросили здоровья себе, своим близким и родным.

Затем праздничные мероприятия продолжились в центре помощи семье и детям «Росток». Специалисты центра ремесел совместно с коллективом центра «Росток» провели театрализованную игровую программу с традиционными национальными играми и танцами. Дети отгадывали загадки о птицах северного края, подарили подарок вороне в виде рисунка портрета вороны, а затем повязали ленточки на березку.

Учащиеся Игримского центра творчества встретились с маленькой вороной, которая познакомила с историей праздника «Вороний день». Просмотрели видео-сценки прошлых лет, а именно, легенду о сотворении земли, театрализованное представление мамы и детей. Педагог центра Анастасия Шарова провела национальные подвижные игры.

Впервые на территории Игрима был объявлен конкурс «Лучший костюм вороны».  В данном конкурсе приняли 4 учащихся и 1 взрослый из Игрима и Березово. Ребята с родителями  приготовили костюм из подручного материала, а затем продемонстрировали его с помощью видео презентации.

Галина Вынгилева

фото Галины Вынгилевой фото Галины Вынгилевой
фото Галины Вынгилевой
фото Галины Вынгилевой фото Галины Вынгилевой
фото Галины Вынгилевой
Втр, 13/04/2021 - 09:54

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.