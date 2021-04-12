Вороний день в Игриме

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Вороний день «Вурна хатл» (хант.), «Уринэквахотал» (манс.) – традиционный праздник обских угров и поэтому широко отмечается во всех национальных посёлках Югры, не стал исключением и поселок Игрим. Вороний день – один из самых долгожданных праздников обских угров, ведь для ханты и манси это событие отмеряет начало года. Ворона – первая перелетная птица, которая символизирует приход весны, наступление теплых дней. Она пробуждает природу северного края от длительной и холодной зимы.
Праздничные мероприятия начались рано утром. Женщины поселения собрались за поселком и провели обряды: поклонились огню, окурили дымом чаги стол и себя, повязали ленточки на молодую березу. На мансийском языке поблагодарили ворону, попросили здоровья себе, своим близким и родным.
Затем праздничные мероприятия продолжились в центре помощи семье и детям «Росток». Специалисты центра ремесел совместно с коллективом центра «Росток» провели театрализованную игровую программу с традиционными национальными играми и танцами. Дети отгадывали загадки о птицах северного края, подарили подарок вороне в виде рисунка портрета вороны, а затем повязали ленточки на березку.
Учащиеся Игримского центра творчества встретились с маленькой вороной, которая познакомила с историей праздника «Вороний день». Просмотрели видео-сценки прошлых лет, а именно, легенду о сотворении земли, театрализованное представление мамы и детей. Педагог центра Анастасия Шарова провела национальные подвижные игры.
Впервые на территории Игрима был объявлен конкурс «Лучший костюм вороны». В данном конкурсе приняли 4 учащихся и 1 взрослый из Игрима и Березово. Ребята с родителями приготовили костюм из подручного материала, а затем продемонстрировали его с помощью видео презентации.
Галина Вынгилева