Полет на «Планету детства»

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Полет на «Планету детства»
фото Раисы Гаврильчик фото Раисы Гаврильчик
фото Раисы Гаврильчик

 12 апреля 2021 года в Международный день полета человека в космос, в рамках просветительского проекта «Язык народа моего» в детский сад №22 «Планета детства» города Ханты-Мансийска высадился творческий десант Детского этнокультурно-образовательного центра в составе: командира корабля – директора центра Ирины Кибкало и членов экипажа – Раисы Гаврильчик, педагога-организатора и Игоря Сиренко, медиа-специалиста.

Высадка десанта произведена с целью проведения мастер-класса по теме «Хвойные деревья», обмена педагогическим опытом по проведению занятий с изучением мансийской лексики.Ирина Кибкало отметила: «Тематика мастер-класса очень актуальна для даты его проведения, ведь «Кедр» – уникальный позывной Юрия Гагарина!» Участники мастер-класса – воспитатели и методисты детского сада, погрузились в атмосферу творчества, с помощью картинного словаря мансийского языка легко справились с заданиями по переводу названий хвойных деревьев на мансийский язык.Мастер-класс прошел в увлекательной и доброжелательной обстановке. В мероприятии приняло участие 36 человек.

Благодарим заведующую детским садом №22 «Планета детства» Елену Владимировну Полякову за плодотворное сотрудничество в рамках сетевого взаимодействия с Детским центром по реализации общеразвивающих программ дополнительного образования детей.

Раиса Гаврильчик 

фото Раисы Гаврильчик фото Раисы Гаврильчик
фото Раисы Гаврильчик
фото Раисы Гаврильчик фото Раисы Гаврильчик
фото Раисы Гаврильчик
Втр, 13/04/2021 - 10:12

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