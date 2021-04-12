Полет на «Планету детства»

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12 апреля 2021 года в Международный день полета человека в космос, в рамках просветительского проекта «Язык народа моего» в детский сад №22 «Планета детства» города Ханты-Мансийска высадился творческий десант Детского этнокультурно-образовательного центра в составе: командира корабля – директора центра Ирины Кибкало и членов экипажа – Раисы Гаврильчик, педагога-организатора и Игоря Сиренко, медиа-специалиста.
Высадка десанта произведена с целью проведения мастер-класса по теме «Хвойные деревья», обмена педагогическим опытом по проведению занятий с изучением мансийской лексики.Ирина Кибкало отметила: «Тематика мастер-класса очень актуальна для даты его проведения, ведь «Кедр» – уникальный позывной Юрия Гагарина!» Участники мастер-класса – воспитатели и методисты детского сада, погрузились в атмосферу творчества, с помощью картинного словаря мансийского языка легко справились с заданиями по переводу названий хвойных деревьев на мансийский язык.Мастер-класс прошел в увлекательной и доброжелательной обстановке. В мероприятии приняло участие 36 человек.
Благодарим заведующую детским садом №22 «Планета детства» Елену Владимировну Полякову за плодотворное сотрудничество в рамках сетевого взаимодействия с Детским центром по реализации общеразвивающих программ дополнительного образования детей.
Раиса Гаврильчик