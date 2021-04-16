В Ханты-Мансийске открылась выставка «Ляма, ставшая судьбой»

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15 апреля в выставочном зале музея «Торум Маа» состоялось открытие выставки «Ляма, ставшая судьбой», посвящённой 70-летнему юбилею филолога, лингвиста, исследователя сургутского диалекта хантыйского языка Аграфены Семёновны Сопочиной.
Мероприятие в прямом эфире транслировалось в соцсети Вконтакте. По видеосвязи Аграфену Семёновну поздравила руководитель общественной организации «Орт-Ики» Валентина Шадрина:
– Поздравляю вас с днём рождения! От всех жителей Сургутского района низкий вам поклон, что вы работаете над созданием учебников на сургутском диалекте хантыйского языка. Я очень восхищаюсь вами, вы всегда действуете бескорыстно, для народа, для сохранения нашей культуры. Здоровья вам, берегите себя!
Дочь Аграфены Семёновны Мария Лаунен, проживающая в Финляндии, также по видеосвязи поздравила маму с днём рождения, пожелала здоровья и скорейшей встречи, поскольку в связи с пандемией они долгое время не имели возможности встретиться.
Также Аграфену Сопочину пришли поздравить и жители города Ханты-Мансийска. Так, хантыйский учёный Евдокия Андреевна Нёмысова рассказала, как они познакомились, с восторгом говорила о деятельности Аграфены Семёновны: «Аграфена настолько разносторонняя, знает и чтит культуру и обычаи родного народа, написала грамматику сургутского диалекта хантыйского языка, описала историю своего рода, написала книги со сказками, которые можно читать и читать».
Директор музея «Торум Маа» Людмила Александровна Алфёрова в настоящее время находится в командировке в Берёзово, она и Любовь Васильевна Кашлатова в режиме онлайн поздравили Аграфену Семёновну с юбилеем.
Выставка «Ляма, ставшая судьбой» – это большая совместная работа сотрудников музея с Аграфеной Сопочиной. Выставочный проект продолжает цикл «История семьи в истории страны-след прожитой жизни» и знакомит с истоками большого рода Кантеровых, Песиковых, Сопочиных, Рынковых с рек: Ляма, Кедровая, Юган, Аккын Явын, Вынга. Основатель древа Фёдор Кантеров переселился на берега неспешной Лямы в начале ХIХ века с реки Пим.
Аграфена Семёновна рассказала о своём роде:
– Моего деда звали Павел. От первого мужа у меня двое детей, дочь живёт в Финляндии, сын – в Латвии. Вышла замуж второй раз за Иосифа Сопочина. Мои приёмные дети, которых, к сожалению, уже нет, оставили своё потомство. Внуки поддерживают со мной отношения, поддерживают нашу культуру, традиции, свободно говорят на родном языке, и мне это очень приятно. Со вторым супругом мы восстановили оленеводство в Нижнем Тромагане. До нас не было там оленей 25 лет, потому что с одной стороны железная дорога на Нижневартовск, с другой – на Ноябрьск. Мы создали общину, привезли туда 14 голов оленей, стали развивать оленеводство.
Сейчас, благодаря моим племянникам, наш род продолжается. Светлана Михайловна Сенгепова, Вячеслав Яковлевич Песиков – мои племянники, талантливые и активные. Сестра Татьяна Семёновна Кондратьева тоже очень талантлива, вложила весь свой талант в детей – Веру и Евгению. Вера поёт, Евгения танцует.
Аграфена Сопочина – очень активный человек, педагог по образованию, филолог, учёный, лингвист, ею написано огромное количество учебников, часть из которых расположена на выставке. Кроме того, в экспозиции выставки можно увидеть фотографии из фонда этнографического музея «Торум Маа» и из личного архива Аграфены Семёновны, этнографические и бытовые предметы. Здесь даже расположен полог, в котором она уединялась, ставила маленький столик, пишущую машину и, закрывшись от всех, работала над своими учебниками. Ознакомиться с выставкой можно в выставочном зале музея до 29 апреля 2021 года по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 30.
Надежда Рагимова