В Шапше отметили День прилёта птиц

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Сегодня, 17 апреля, в посёлке Шапше Ханты-Мансийского района отметили День прилёта птиц.
Перед сельчанами и гостями выступили юные воспитанники Дома культуры, детский коллектив «Моньщ хот» («Сказочный дом»), учащиеся «Школы музыкальных инструментов обских угров», а также фольклорная студия «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска»).
Во время праздника чествовали новорождённых.
День прилёта птиц завершился за праздничным столом, где каждый смог отведать душистой ухи из окуньков.
Людмила Гурьева