Летний отдых юных югорчан будет организован только в эпидемиологически благополучных территориях

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Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов провел в формате видеоконференцсвязи внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.
Предваряя разговор, председатель отметил, что министерство просвещения Российской Федерации и Роспотребнадзор направили в регионы методические рекомендации по вопросам подготовки летней оздоровительной кампании 2021 года, по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Югры Геннадий Забайкин проинформировал о некоторых аспектах предстоящей работы. Так, наполняемость стационарных лагерей не должна превышать 75% их проектной мощности. «Также рекомендовано в приоритетном порядке обеспечить отдых детей социальных и медицинских работников, которые были задействованы в оказании помощи больным с коронавирусной инфекцией. Актуализирован реестр организаций детского отдыха, в нем числятся 419 субъектов, в том числе 361 дневной лагерь, 5 круглосуточных, 33 лагеря труда и отдыха, - сказал он. – В Сургутском районном центре помощи семье и детям будет организована пилотная площадка проведения инклюзивных смен».
С 25 апреля на базе регионального молодежного центра начинает работать телефон по вопросам организации летнего отдыха детей.
Заместитель начальника управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента здравоохранения Югры Софья Яковенко отметила, что медицинские справки по эпидокружению и другие будут направляться в организации летнего отдыха по их запросу, для этого детям и родителям нет необходимости обращаться в поликлиники. «В детских лагерях будут работать только те медицинские сотрудники, которые прошли полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции либо имеющие подтверждение о наличии антител в крови. Обязательным будет ежедневный утренний медицинский осмотр детей», - сказала Софья Яковенко.
Руководитель управления Роспотребнадзора по Югре Майя Соловьева обратила внимание на отдельные моменты санитарно-эпидемиологических требований, в частности, на транспортную доступность палаточных лагерей.
Заместитель начальника управления ГИБДД управления МВД Российской Федерации по Югре Иван Тимофеев напомнил об ограничениях при организованной перевозке групп детей к местам отдыха и обратно, например, запрещена перевозка детей в ночное время – с 23.00 до 6.00.
В заключение Всеволод Кольцов поручил профильным региональным департаментам, органам местного самоуправления совместно с управлением Роспотребнадзора определить географию выезда детей в субъекты Российской Федерации с учетом санитарно-эпидемиологического благополучия территорий.