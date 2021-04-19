Ледоход пошел в Югре на реке Конде

  • Русский
Ледоход пошел в Югре на реке Конде

В эти выходные ледоход пошел на реке Конде в районе Урая, Чантырьи, Кондинского, Болчар и Алтая. В районе поселка Выкатной наблюдается ледостав, ледоход может дойти сюда уже сегодня. Об этом нам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«На Иртыше ледоход еще в Казахстане, примерно в 1200-1250 километрах до административной границы Югры. Однако пока основная его голова в соседней стране, на реках нашего региона наблюдаются весенние ледовые явления. В окрестностях Горноправдинска и Сибирского – закраины, на лед уже выступила вода. Вполне вероятно, что кроме «головы» ледохода, лед на реках может освобождаться локально и в нескольких других местах», – отметили в пресс-службе МЧС.

По данным спасателей, на Оби ледоход находится в Томской области, в районе 800 километров от административной границы Ханты-Мансийского автономного округа.

Добавим, что обычно ледоход проходит в районе окружной столицы в первых числах мая. На этот процесс влияет не только теплая погода, но и уровень воды в реках.

https://ugra-news.ru

Пнд, 19/04/2021 - 10:56

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.