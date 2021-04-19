Ледоход пошел в Югре на реке Конде

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В эти выходные ледоход пошел на реке Конде в районе Урая, Чантырьи, Кондинского, Болчар и Алтая. В районе поселка Выкатной наблюдается ледостав, ледоход может дойти сюда уже сегодня. Об этом нам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.
«На Иртыше ледоход еще в Казахстане, примерно в 1200-1250 километрах до административной границы Югры. Однако пока основная его голова в соседней стране, на реках нашего региона наблюдаются весенние ледовые явления. В окрестностях Горноправдинска и Сибирского – закраины, на лед уже выступила вода. Вполне вероятно, что кроме «головы» ледохода, лед на реках может освобождаться локально и в нескольких других местах», – отметили в пресс-службе МЧС.
По данным спасателей, на Оби ледоход находится в Томской области, в районе 800 километров от административной границы Ханты-Мансийского автономного округа.
Добавим, что обычно ледоход проходит в районе окружной столицы в первых числах мая. На этот процесс влияет не только теплая погода, но и уровень воды в реках.