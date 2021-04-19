Школу в Хулимсунте планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября

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Строительство образовательного комплекса, где будет располагаться общеобразовательная школа на 140 мест и детская школа искусств на 75 мест, в Хулимсунте началось в 2014 году. По первоначальному плану объект планировалось сдать в декабре 2016 года, затем сроки сдачи несколько раз сдвигались.
В феврале губернатор Югры Наталья Комарова в режиме вкс провела заседание штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства, на котором речь шла о ходе строительства образовательных объектов в Берёзовском районе. В рамках государственной и муниципальной программы развития образования в Берёзовском районе ведётся строительство 3 новых учреждений, в том числе и в деревне Хулимсунте.
«Что касается строительства образовательно-культурного комплекса в Хулимсунте, объём выполненных строительно-монтажных работ составил 78,6 %. Срок ввода объекта в эксплуатацию – август 2021 года», – отметила Наталья Комарова.
При этом губернатор поручила главе Берёзовского района Владимиру Фомину реализовать весь комплекс мер, чтобы образовательные организации приняли учащихся 1 сентября: «Необходимо ввести объекты в эксплуатацию и своевременно провести мероприятия, связанные с лицензированием».
В настоящее время строительством объекта в Хулимсунте занимается подрядная организация ООО ФСК «ХАКИ» из города Москвы. О том, как продвигается строительство образовательного объекта в Хулимсунте, нам рассказал глава поселения Ярослав Ануфриев.
– Персонал прибыл, техника работает, стройматериалы завозятся. Сейчас ведутся внутренние работы, я думаю, все будет хорошо, – сообщил глава администрации деревни Хулимсунта. – Стройматериалы были завезены по автозимнику, в начале марта привезли дорожную плиту и 30 тонн цемента. На данном этапе завозят оборудование для системы вентиляции. На строительном объекте работает 25 человек. Подрядчик обещает сдать объект к 1 сентябрю этого года. Может быть, благоустройство территории будет немного позже. Конечно, мы надеемся, что наши дети пойдут 1 сентября в новую школу. На данном этапе строители полностью закрыли кровлю, провели отделочные работы цокольного этажа здания, сейчас проводят отделку первого этажа. В период навигации планируется завести стройматериалы для благоустройства территории школы, а также оборудование и мебель.
Людмила Теткина