Творческая встреча с Александром Мунтагировым «Прекрасный мир танца»

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В Окружном Доме народного творчества продолжаются творческие встречи с интересными людьми. Впервые в этом сезоне, мы приглашаем гостей и жителей Ханты-Мансийска на встречу с Александром Мунтагировым - «Прекрасный мир танца».
Александр Мунтагиров – человек, о таланте которого во многом говорят его звания. А их у него немало: профессор, Народный артист России, Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, лауреат премии «Рыцарь танца», кавалер ордена Сергея Дягилева I степени «За пользу русской культуре». Он преподаёт в Колледже-интернате для одарённых детей Севера, а также руководит Творческой лабораторией «Терпсихора» в Окружном Доме народного творчества.
Участники программы «Прекрасный мир танца» узнают о значении пантомимы и мизансцены в шедеврах мировой хореографии, об этапах создания, правилах и основах балетных произведений. Каждый пункт будет проиллюстрирован отрывками из балета «Жизель».
Самые отважные из гостей смогут примерить аксессуары от балетных костюмов и, под чутким руководством маэстро, попробуют стать участниками сцен балетных постановок.
Ждем Вас Окружном Доме народного творчества 29 апреля 2021 года в 19:00. Количество мест ограничено. Вход по предварительной записи.
Справки по телефону: 8-3467-32-48-29.
Ксения Сафронова