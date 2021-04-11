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10-11 апреля 2021 г на Межрегиональной выставке традиционного шитья и современного дизайна «ЭТНО FASHION» в Салехарде, Центр народных художественных промыслов и ремесел Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представил коллекции традиционной и современной одежды обских угров: «Вышивка Конды», «Сказание Евры». В мероприятиях также принимали участие представители Якутии, Ямала, Ненецкого округа, Красноярского и Хабаровского краев.
С восторгом и овациями были приняты обе коллекция, созданные художниками и дизайнерами Центра ремесел.
Так, коллекцию «Вышивка Конды» создавали на основе изучения вышитых изделий музеев Тобольска, Санкт-Петербурга, Хельсинки (Финляндия), Будапешта (Венгрия), а также архивных материалов в течение более 20 лет. Вышитая одежда остяков, вогулов стала для гостей и участников мероприятия настоящим открытием – можно было увидеть «вживую» не только приемы вышивки, но и локальные особенности ношения одежды, украшений, аксессуаров.
Привлекла к себе внимание и современная коллекция «Сказание Евры», разработанная дизайнерами Центра Ремесел по мотивам мифов и преданий Югры.
Представленные коллекции получили высокую оценку от членов жюри за профессионализм, аккуратность выполнения работ согласно традиции.
Для всех участников «ЭТНО FASHION» была проведена презентация XI Международного фестиваля ремесел коренных народов мира «Югра – 2020-2021», который состоится 25-27 июня в г. Урай.
Уникальным событием стал практикум по технологии средневекового ткачества Югры на дощечках, проведенный художниками Центра ремесел. Средневековые костюмы, тканые изделия, древние инструменты позволили участникам практикума не только освоить древнюю непростую технологию, но и погрузиться в атмосферу той эпохи.
Доклад по результатам проведенных исследований и художественной реконструкции ткачества Югры в средние века на основе археологических материалов (ткачество на станке, ткачество тесьмы на дощечках, применение тканого полотна в историческом костюме) был представлен в рамках Круглого стола.
За участие в работе Межрегиональной выставки традиционного шитья и современного дизайна «ЭТНО FASHION» в Салехарде сотрудники Центра ремесел получили заслуженные награды: дипломы и памятные подарки, а также приглашены в другие регионы Российской Федерации.
Участниками мероприятий, организованных Центром ремесел Югры в Салехарде стали более 700 чел.
Центр народных художественных промыслов и ремесел