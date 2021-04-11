В Югре разрешено проведение выпускных мероприятий в дошкольных образовательных организациях с участием родителей

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Заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции провела губернатор Югры Наталья Комарова.
Губернатор Югры Наталья Комарова привела данные департамента здравоохранения автономного округа по вакцинации. Так, за весь период поступило 173 012 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции. По состоянию на 20 апреля привито первым компонентом 105 605 человек, что составляет 14% от общего числа граждан, подлежащих вакцинации. Завершили вакцинацию 59 891 человек. Директор ведомства Алексей Добровольский добавил, что 17 апреля в регион поступило 63 тысячи доз. «В ближайшие дни завершим доставку до медицинских учреждений. Этого достаточно, чтобы вакцинировать 48 тысяч записавшихся на прививку югорчан», - сказал он.
Также Наталья Комарова отметила, что в российском сервисе «Яндекс. Карты» появились отметки мест, где можно сделать прививку от коронавируса. На этой карте уже отмечены все югорские пункты вакцинации с указанием их месторасположения и режима работы. Напомним, что в Югре в вакцинации против COVID-19 участвуют все муниципальные образования, в них организовано 105 пунктов с пропускной мощностью 3 226 человек в смену для вакцинации граждан. Дополнительно сформировано 30 мобильных прививочных бригад.
В ходе оперштаба Наталья Комарова акцентировала внимание на ужесточении правил Роспотребнадзора для россиян, вернувшихся из-за границы. Так, возвращающиеся в Россию граждане, в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу, до приезда в страну должны заполнить анкету прибывающего на портале госуслуг. Отметим, что те, кто возвращаются в страну любым видом транспорта (не только самолетом, как было ранее), обязаны в течение трех дней пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. После этого — разместить информацию о результатах на госуслугах в личном кабинете пользователя. Кроме того, в течение трех дней после прибытия на территорию страны до получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР россияне должны соблюдать режим изоляции по месту жительства.
Далее исполняющая обязанности директора департамента образования и молодежной политики автономного округа Снежана Возняк доложила о выполнении поручения губернатора, данного на встрече с жителями Нижневартовского района в прямом эфире, по вопросу возможности проведения выпускных мероприятий в дошкольных образовательных организациях с участием родителей.
«Разработан защитный протокол для участников выпускных мероприятий. Предлагается разрешить в локальном коллективе присутствие одного из родителей при условии отсутствия очагов заболеваний в группе или по месту жительства. Обязательно использовать средства индивидуальные защиты», - прокомментировала Снежана Возняк.
В этой связи губернатор поручила неукоснительно следовать всем правилам защитного протокола, обеспечить безопасность югорчан.
Запись оперативного штаба доступна в официальных аккаунтах главы региона во «Вконтакте», «Инстаграм» и «Одноклассниках».