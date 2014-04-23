О кадровых решениях в Правительстве Югры

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О кадровых решениях в Правительстве Югры
Алексей Охлопков. Фото: ТВ "Югра" Алексей Охлопков. Фото: ТВ "Югра"
Алексей Охлопков. Фото: ТВ "Югра"

Постановлениями губернатора Югры Натальи Комаровой внесены изменения в персональный состав Правительства региона, а также уточнено распределение обязанностей между первыми заместителями, заместителями губернатора.

В соответствии с решением главы региона на должность первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа назначен Алексей Охлопков. В его обязанности входит курирование окружных департаментов по управлению государственным имуществом; государственного заказа; проектного управления; труда и занятости населения; финансов; экономического развития и региональной службы по тарифам. До настоящего момента, с 2012-го года, Алексей Охлопков занимал должность генерального директора «ГСК «Югория». Является выпускником финансового университета при правительстве РФ. Имеет обширный управленческий опыт работы в банковском секторе (в «Газпромбанке» прошел путь от специалиста до заместителя начальника управления операций на денежных рынках казначейства), в промышленной сфере (в ГК «Северсталь» на протяжении шести лет занимал руководящие должности). Имеет опыт работы в представительных органах местного самоуправления – с 2016 года являлся председателем бюджетного комитета Думы г. Ханты-Мансийска. Финалист всероссийского конкурса «Лидеры России».

Также сегодня распоряжением Губернатора на должность директора департамента экономического развития – заместителя губернатора назначен Роман Генкель. До назначения Роман Генкель занимал должность генерального директора Фонда развития Югры, куда пришел в 2014 году в должности заместителя директора по развитию и управлению проектами. Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, прошел курс обучения по программе «Государственное и муниципальное управление» в Российской академии государственной службы при Правительстве РФ. Имеет опыт работы в промышленном, торговом секторе, в разное время трудился на руководящих должностях на предприятиях металлургической промышленности и агропромышленного комплекса. Входит в состав общественно-делового Совета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Производительность труда».

К исполнению должностных обязанностей в составе Правительства Югры Алексей Охлопков и Роман Генкель приступают с 20 апреля.

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Алексей Охлопков. Фото: ТВ "Югра" Алексей Охлопков. Фото: ТВ "Югра"
Алексей Охлопков. Фото: ТВ "Югра"
Алексей Охлопков. Фото: ТВ "Югра" Алексей Охлопков. Фото: ТВ "Югра"
Алексей Охлопков. Фото: ТВ "Югра"
Ср, 21/04/2021 - 09:39

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