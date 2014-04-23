«СОУЧАСТИЕ» в Органном зале «Югра-Классик»

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Концерт «СОУЧАСТИЕ» 1 мая в 18:00 в Органном зале «Югра-Классик» представят лауреаты всероссийских и международных конкурсов Алексей Пересидлый (баян) и Андрей Попов (электро-балалайка)
В программе прозвучит авторский цикл «Интерлюдий», созданный музыкантами-исполнителями в жанре «ambient».
«Да, мы не развлекаем публику, мы даем возможность подумать, быть сопричастным к таинству чего-то непостижимого. Придя в концертный зал, невозможно быть безучастным к происходящему, иначе разрушается сама суть концерта», - делятся своими мыслями музыканты Андрей Попов и Алексей Пересидлый.
Билеты на концерт уже в продаже в кассе и на нашем сайте https://www.ugraclassic.ru/events/kontsertnaya-progra..
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