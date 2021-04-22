Клещи вышли на охоту – в Югре есть первые пострадавшие от их укусов

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Лучшая защита от клещевого энцефалита – вакцинация. Пользуясь этим правилом, сотрудники Сургутского филиала Центра общественного здоровья и медицинской профилактики на личном примере показали, как нужно заботиться о своем здоровье: одними из первых они отправились к коллегам из Сургутской городской клинической поликлиники № 3 и прошли вакцинацию.
В Центре общественного здоровья знают - лучше не допустить возникновения болезни, чем потом заниматься ее лечением. Тем более, когда это касается заболеваний, которые прячутся в маленьких и беззащитных на первый взгляд насекомых. Достаточно всего одного укуса кровососа, и человек может заразиться клещевым энцефалитом, боррелиозом, туляремией.