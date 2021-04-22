Международный день Земли

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Международный день Земли

Каждый год 22 апреля отмечается глобальный праздник — Международный день Земли. Праздник был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году и отмечается, начиная с 2010 года, 22 апреля.

Провозглашение в резолюции этого Международного дня является признанием того, что Земля и ее экосистемы являются нашим домом, обеспечивают человечеству жизнь, а также подтверждением обязательств, принятых на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Поэтому для достижения справедливого баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо содействовать гармонии с природой и планетой Земля.

Традиция отмечать 22 апреля День Земли зародилась в США в 1970 году, в 1990 году этот день стал международной акцией.

В этот день во всех странах мира проводят многочисленные международные выставки и конференции, где представляют новейшие «зеленые» технологии и разработки, позволяющие сохранить невосполнимые природные ресурсы. Также активисты ежегодно устраивают фестивали и ярмарки, на которых всеми возможными способами пропагандируют заботу об окружающей среде и бережное отношение к природе.

В России традиционно Международный день Земли считается днем общественных организаций, которые проводят в этот день различные экологические мероприятия и акции.

Давайте беречь Землю – Дом, в котором мы живем!

Источник: Природнадзор Югры

Чт, 22/04/2021 - 15:53

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