Татьяна Гоголева рассказала о новых мерах поддержки коренных малочисленных народов на федеральном уровне

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Накануне Правительство Российской Федерации утвердило документы, важные для социально-экономического развития коренных малочисленных народов.
Речь идет в первую очередь о Едином плане мероприятий по реализации Основ государственной политики РФ в Арктике. В документе 268 мероприятий, основные из которых должны быть реализованы уже в 2021-2022 годах.
Утверждена также Программа поддержки хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктике.
В Едином плане мероприятий уделено особое внимание образованию коренных малочисленных народов Севера и поддержке традиционной хозяйственной деятельности.
Учтено также предложение депутата Государственной Думы Татьяны Гоголевой, и в План включен пункт по совершенствованию законодательства в части обеспечения приоритетного доступа коренных народов к природным ресурсам. Однако есть вопросы, которые, по мнению депутата, не были приняты во внимание.
"На мой взгляд, важный момент, который не учтен при формировании плана, – создание в России института этнологической экспертизы. Это ключевая тема в организации взаимодействия между коренными малочисленными народами и промышленными предприятиями. В современном мире без участия науки никакое управленческое решение приниматься не должно", - отметила Татьяна Степановна.
Реализация Программы поддержки традиционной хозяйственной деятельности направлена на повышение качества жизни коренных народов и рост производства продукции традиционных промыслов.
Программа также содержит очень важный раздел по образованию коренных малочисленных народов.
В результате продолжительной совместной работы депутата Госдумы Татьяны Гоголевой с Минпросвещения России и Минвостокразвития России в этот раздел включены конкретные пункты по совершенствованию инфраструктуры Института народов Севера РГПУ им. А.И.Герцена в г.Санкт-Петербурге, а также по созданию Научно-образовательного центра по изучению родных языков коренных малочисленных народов.
"Соответствующие мероприятия с указанием объемов необходимых средств я предложила включить в План мероприятий по реализации Программы.
Также сейчас формируется межведомственная рабочая группа по разработке этого Плана мероприятий. Получила приглашение и планирую войти в её состав. В настоящее время с профильными министерствами достигнута договорённость, что системный подход к подготовке кадров по родным языкам коренных народов, восстановленный в РГПУ им. Герцена, будет распространён на другие специальности, необходимые для традиционных отраслей. Самая эффективная помощь коренным народам и традиционному природопользованию - это профессиональные кадры", - резюмировала Татьяна Гоголева.
Стоит отметить, что в настоящее время с участием Губернатора и Правительства ХМАО-Югры продолжается работа по включению Белоярского и Березовского районов округа в состав Арктической зоны.
Ирина Пономарева