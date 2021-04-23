Татьяна Гоголева рассказала о новых мерах поддержки коренных малочисленных народов на федеральном уровне

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Татьяна Гоголева рассказала о новых мерах поддержки коренных малочисленных народов на федеральном уровне

Накануне Правительство Российской Федерации утвердило документы, важные для социально-экономического развития коренных малочисленных народов. 

Речь идет в первую очередь о Едином плане мероприятий по реализации Основ государственной политики РФ в Арктике. В документе 268 мероприятий, основные из которых должны быть реализованы уже в 2021-2022 годах.
Утверждена также​ Программа поддержки хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктике.

В Едином плане мероприятий уделено особое внимание образованию коренных малочисленных народов Севера и поддержке традиционной хозяйственной деятельности. 

Учтено также предложение депутата Государственной Думы Татьяны Гоголевой, и в План включен пункт по совершенствованию законодательства в части обеспечения приоритетного доступа коренных народов к природным ресурсам. Однако есть вопросы, которые, по мнению депутата, не были приняты во внимание. 

"На мой взгляд, важный момент, который не учтен при формировании плана, – создание в России института этнологической экспертизы. Это ключевая тема в организации взаимодействия между коренными малочисленными народами и промышленными предприятиями. В современном мире без участия науки никакое управленческое решение приниматься не должно", - отметила Татьяна Степановна.​

Реализация Программы поддержки традиционной хозяйственной деятельности направлена на повышение качества жизни коренных народов и рост производства продукции традиционных промыслов. 

Программа также содержит очень важный раздел по образованию коренных малочисленных народов.

В результате​ продолжительной совместной работы депутата Госдумы Татьяны Гоголевой с Минпросвещения России и Минвостокразвития России в этот раздел включены конкретные пункты по совершенствованию инфраструктуры Института народов Севера РГПУ им. А.И.Герцена в г.Санкт-Петербурге,​ а также по созданию Научно-образовательного центра по изучению родных языков коренных малочисленных народов.

"Соответствующие мероприятия с указанием объемов необходимых средств я предложила включить в План мероприятий по реализации Программы.
Также сейчас формируется межведомственная рабочая группа по разработке этого Плана мероприятий. Получила приглашение и планирую войти в её состав. В настоящее время с профильными министерствами​ достигнута договорённость, что системный подход к​ подготовке кадров по родным языкам коренных народов, восстановленный в РГПУ им. Герцена,​ будет распространён на другие специальности, необходимые для традиционных отраслей.​ Самая эффективная помощь коренным народам и традиционному природопользованию - это профессиональные кадры", - резюмировала Татьяна Гоголева.​

Стоит отметить, что в настоящее время с участием Губернатора и Правительства ХМАО-Югры продолжается работа по  включению Белоярского и Березовского районов округа в состав Арктической зоны.

Ирина Пономарева

Пт, 23/04/2021 - 11:09

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