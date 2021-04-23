Глава Белоярского района Сергей Маненков акцентировал внимание на соцвыплаты в Послании Президента

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21 апреля президент России Владимир Путин обратился с Послание к Федеральному собранию. Глава Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сергей Маненков прокомментировал данный документ: «Поддерживаю все заявления главы государства. Российские учёные совершили прорыв, разработав три надёжные вакцины от коронавируса. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной».
Также С.П. Маненков отметил программу туристического кешбэка (20 % стоимости путёвки возвращается туристу), которая будет продлена до конца 2021 года. Родителям также предлагается возвращать половину стоимости путёвки за детский отдых.
Также отметил положительный момент по назначению ежемесячной выплаты детям в возрасте от 8 до 16 лет, средний размер которой составит 5 600 рублей. Кроме того, для женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности и испытывающих материальные трудности, выплата составит 6 350 рублей в месяц. Больничные по уходу за ребёнком планируется выплачивать в размере 100 % от утраченного заработка.
Перед новым учебным годом в августе 2021 года для подготовки к школе семьи с детьми школьного возраста получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.
В завершение глава Белоярского района С.П. Маненков отметил: «Россия выстраивает связи с большинством государств на основе взаимного уважения, это касается, в том числе, и многих стран Европы. У нашей страны есть надежный потенциал, и мы идем вперед».
Людмила Гурьева