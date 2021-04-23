Няганская поликлиника готовится к открытию Центра амбулаторной онкологической помощи

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Открытие Центра амбулаторной онкологической помощи проводится в рамках Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями. Планируется, что после реализации данного проекта, жители Нягани и Октябрьского района при подозрении на злокачественные образования смогут в кратчайшие сроки проходить необходимые диагностические обследования, включающие УЗИ и компьютерную томографию. Первые пациенты придут сюда в августе текущего года. В связи с предстоящим открытием, внутри учреждения проводится обширная работа по модернизации профильных помещений.
Так, специалисты отдела закупок и отдела кадров, администраторы «Колл-центра», экономисты и бухгалтера теперь осуществляют деятельность в филиале учреждения по адресу: 1 микрорайон, дом 50. Данное решение принято руководством учреждения на основании предписания Роспотребнадзора (для осуществления медицинской деятельности по данному адресу необходимо проведение ремонтных работ) и с учетом приоритетов, связанных с открытием Центра амбулаторной онкологической помощи.
«Кабинеты диагностических и врачебных приемов Центра амбулаторной онкологической помощи будут размещены на первом этаже «головного» здания поликлиники по адресу: улица Уральская, дом 1. Исходя из специфики заболевания, а также с целью повышения доступности медицинской помощи сюда также будет предусмотрена отдельная входная группа. В ближайшее время мы начинаем проведение ремонтных работ. Что касается специалистов, то штат Центра полностью укомплектован, взаимодействовать с пациентами здесь будут трое врачей-онкологов», - рассказывает Татьяна Колосова, временно исполняющая обязанности главного врача БУ «Няганская городская поликлиника»
Напомним, начиная с 2017 года, благодаря внедрению бережливых технологий, в городской поликлинике реализовано несколько значимых проектов. В 2017 году учреждение одним из первых в Югре стало выдавать электронные листки временной нетрудоспособности. В январе 2018 года в «головном» здании был открыт аптечный пункт для получения лекарственных препаратов гражданами льготных категорий. В августе - введен электронный медицинский документооборот. Все амбулаторные карты граждан переведены в электронный формат. В 2019 году в «головном» здании» поликлиники появилась регистратура открытого типа.