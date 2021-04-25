В Югре продолжается подготовка к «Духу огня»

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Очередное заседание оргкомитета по подготовке и проведению XIX МФКД «Дух огня» провела в режиме видеоконференцсвязи губернатор Югры Наталья Комарова.
Глава региона напомнила, что 12 марта состоялся мастер-класс «Классики анимации, любимые характеры и персонажи» немецкого медиапедагога, иллюстратор и художник анимации Виолы Липпманн, участниками которого стали 57 детей из анимационных студий Югры. В августе она посетит регион в рамках «Духа огня», очно продолжит общение с детьми на площадках кинофестиваля.
«Также 12 марта на официальном сайте юграфест.ру стартовало интернет-голосование конкурса микрофильмов «Человек. Поступок. Жизнь». Отборочная комиссия сформировала список из 20 участников. Голосование продлится до 1 июня. Все желающие смогут поддержать понравившуюся работу», - сообщила Наталья Комарова.
Вице-президент Мария Зверева добавила, что сейчас идёт активная подготовка к «Духу огня», работа проходит в штатном режиме: «Мы очень мудро поступили, что перенесли кинофестиваль на август. Публика соскучилась по искусству. Мы на 80% готовы».
В свою очередь, замдиректора КТЦ «Югра-Классик» Яна Мальцева сказала, что учреждение уже в 4-й раз является исполнительной дирекцией кинофестиваля. «Конкурс микрофильмов «Духа огня» развивается, он вышел на более профессиональный уровень, значительно вырос. В августе фильмы конкурса впервые будут показаны в общей сетке фестиваля, на большом экране», - добавила она.
По словам Яны Мальцевой, в рамках кинофестиваля в муниципалитеты региона отправится медиаэкспедиция, в городах и посёлках региона пройдут мастер-классы и творческие встречи с режиссёрами.
Председатель отборочной комиссии, кинокритик Борис Нелепо подчеркнул: «Дух огня» – живой организм. У фильмов этого фестиваля появилась мощная духовная составляющая. Самые свежие интересные премьеры покажем зрителям в августе».
Президент кинофестиваля Сергей Соловьёв также отметил, что уже сейчас есть видение и понимание церемоний открытия-закрытия, звёзды и приглашённые подтверждены.
На заседании оргкомитета также была объявлена дата старта аккредитационной кампании. С 1 мая по 10 августа федеральные, окружные и международные СМИ смогут подать заявки для освещения мероприятий кинофестиваля на сайте юграфест.ру.
По итогам оргкомитета участниками было решено продлить отбор фильмов в конкурсные и специальные программы кинофестиваля с 1 мая по 20 июня. Напомним, что XIX МФКД «Дух огня» состоится с 19 августа по 24 августа.