В Москве прошло заседание Президиума Ассоциации КМНСС и ДВ РФ

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Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков провел заседание Президиума Ассоциации с участием представителей федеральных министерств и ведомств.
Одна из главных тем заседания - реализации прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ на осуществление традиционных видов хозяйственной деятельности, в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный Закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» в части установления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам». Запланирован ряд мероприятий, которые будут реализованы совместными усилиями в ближайшее время, в том числе активизация деятельности рабочей группы по вопросам традиционного рыболовства при Росрыболовстве. Одна из основных задач сегодня - это отмена для коренных малочисленных народов заявительного принципа доступа к водным биоресурсам.
Также коллегиально принято решение об участии Ассоциации в реализации Всероссийской конкурсной образовательной программы «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии», совместно с МГИМО. Кроме того, на заседании подробно обсудили план мероприятий Ассоциации на 2021 год. Члены президиума обсудили международную деятельность Ассоциации, наметили приоритеты на текущий год, назначили ответственных по направлениям. В этом году работа в международной сфере усиливается, в связи с председательством России в Арктическом совете.
Следующее заседание Президиума Ассоциации КМНСС и ДВ РФ намечено на конец мая.