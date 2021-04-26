Благодаря сформированной в Югре системе комплексной реабилитации минимизированы случаи отказов от детей-инвалидов

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Благодаря сформированной в Югре системе комплексной реабилитации минимизированы случаи отказов от детей-инвалидов

В правительстве Югры в онлайн формате прошло заседание рабочей группы по управлению системой комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и региональной системой комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими ментальными нарушениями, которое провел заместитель губернатора Всеволод Кольцов.

 «Система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов - это, в первую очередь, доступные и качественные услуги, обученные специалисты, которые их предоставляют, оснащение организаций современным реабилитационным оборудованием, эффективное межведомственное взаимодействие всех участников процесса, формирование единой базы данных об инвалидах и их потребностях, создание многопрофильных центров», - сказал  заместитель губернатора.

На заседании был утвержден отчет о результатах оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов в Югре за 2020 год, которую осуществлял департамент социального развития автономного округа.

В автономном округе проживает 59 434 человека с установленной инвалидностью, в том числе 6 723 ребенка-инвалида. В регионе 1507 организаций предоставляют реабилитационные и (или) абилитационные услуги в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, труда и занятости, физкультуры и спорта, культуры.

Объем финансирования реабилитационных и абилитационных потребностей инвалидов составил в 2020 году 101,1 млн рублей. В автономном округе установлена практика предоставления сертификатов на оплату реабилитационных услуг. В реестре поставщиков соцуслуг на сегодняшний день состоят 175 организаций (в 2019 году – 159).

В 2020 году разработаны и утверждены индивидуальные маршруты сопровождения людей с инвалидностью; региональные и муниципальные перечни необходимых образовательных, социальных услуг, мероприятий по социокультурной реабилитации, профориентации, физкультурно-оздоровительных мероприятий при оказании комплексной помощи инвалидам и их семьям; региональные программы сопровождения инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет), детей-инвалидов при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве.

В автономном округе действует прикладное программное обеспечение «Автоматизированная система обработки информации», куда внесены сведения о 71,3% югорчан-инвалидов. В системе осуществляется предоставление всех мер социальной поддержки; формируется индивидуальная программа получателя социальных услуг.

Итоговый результат оценки за 2020 год составил 10 баллов из 13 возможных. Благодаря сформированной системе минимизированы случаи отказов от детей-инвалидов и помещение их в стационарные учреждения, отсутствуют дома-интернаты для данной категории детей.

admhmao.ru

Пнд, 26/04/2021 - 14:50

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