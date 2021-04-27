Стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства

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26 апреля, стартовало онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
До 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» югорчане в возрасте от 14 лет смогут отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству. Всего на голосование выставлено порядка 6 тысяч объектов.
От Ханты-Мансийского автономного округа представлено 55 объектов из 15 муниципальных образований региона: 18 городских площадей и общественных территорий; 13 скверов; 7 парков, а также парковки, набережные, пляжи, пешеходные дорожки. С перечнем объектов, их макетами можно ознакомиться по ссылке.
«Рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства — это возможность сделать улицы, парки, скверы, дворы, детские площадки, городскую среду такими, как вы мечтаете. В 2020 году по итогам рейтингового голосования в автономном округе благоустроены 64 общественные территории. Мы руководствуемся вашим запросом, выбором, просьбами и в этом году. Общественные территории, которым вы, уважаемые земляки, отдадите наибольшее число голосов, будут благоустроены в первоочередном порядке. Мнение каждого из нас важно для развития Югры», - обратилась к жителям губернатор Югры Наталья Комарова.
Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год.
Отметим, что в дальнейшем платформа позволит в оперативном режиме получать аналитику по запросам и потребностям граждан, подскажет, где региону необходимо дополнительно рассказывать о планируемых работах по благоустройству, где нужно активнее общаться с жителями.