«Дельтаплан» взлетел выше всех

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Замечательные традиции в области культуры продолжают свой путь, несмотря на небольшой перерыв в связи с пандемией, окружной фестиваль «Театральная весна» собрал любительские театры на очередной конкурс. XX фестиваль проходил с 22 по 25 апреля в городе Югорске. Участие в нём приняли детские, молодёжные и взрослые коллективы из городов Нягань, Радужный, Советский, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск и Югорск, а также посёлков Белый Яр, Казым, Салым и Солнечный. Помимо просмотра спектаклей художественных коллективов в программе фестиваля состоялись лекции и мастер-классы от членов жюри, профессиональных режиссёров и актеров.
Для справки: Фестиваль проводится под патронажем окружного Департамента культуры с 1999 года и позволяет выявить перспективные направления деятельности любительских театральных коллективов ХМАО - Югры. По решению организаторов, в 2006 году город Югорск был признан театральной столицей округа, поэтому именно там продолжают способствовать развитию самодеятельного театрального движения, поддерживают и выявляют новые таланты в театральном искусстве. В состав жюри приглашаются авторитетные мэтры Российского театрального движения и специалисты по театральному искусству из Екатеринбурга и Москвы.
Итак, в номинации «Лучший спектакль для детей» по мнению альтернативного жюри назван Бэби-спектакль «Как цыпленок искал дом»,
режиссёр Нина Егоровна Титова, крох-театр «Зёрнышко» Югорского Художественного Театра города Югорск.
В номинации «Лучший спектакль для юношества» отмечен DRUM-кружок Югорского Художественного Театра Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры "Югра-презент" города Югорск за постановку «Итоговое сочинение (Изложение)…» 12+.
По мнению альтернативного жюри «Лучшим спектаклем для взрослых» стала драма «Семь мисок, Семь ложек» 16+, автор пьесы Н. Семёнова,
режиссёр С.А. Хатова, хормейстер Л.Г. Гусева. Спектакль поставлен инклюзивным театральным коллективом "Оптимист" Нефтеюганского районного бюджетного учреждения «Творческое объединение «Культура» сельского поселения Салым.
Решением профессионального состава жюри ГРАН-ПРИ фестиваля удостоен образцовый коллектив театр-студия "Дельтаплан" из Ханты-Мансийска
за драму «Дарья. Сновидения» 16+ по роману И. Кондратьева, режиссёр З.В. Торопова.
Поздравляем победителей!
Тамара Мерова