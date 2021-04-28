Конкурс на получение премии «Древо мира» Программы родственных народов Минобрнауки 2021 г.

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Открыт приём заявок на соискание премии «Древо мира» 2021 г. Цель присуждения премии заключается в выражении признания представителю родственных народов или коллективу, чья деятельность на местном уровне тесно и результативно связана с культурной идентичностью и сохранением родственных народов.
Премия в размере 2500 евро присуждается за гражданскую инициативу в следующих отраслях деятельности:
1. запуск и результативная реализация проекта в сфере этнокультуры, защиты окружающей среды, краеведения, этнической истории и пр.;
2. организация фестивалей, серий мероприятий и т. п. и поддержка бытования традиций;
3. инициирование, осуществление и содействие процессу, важному для жизни и идентичности на местах.
Номинанты премии могут быть неизвестны широкой общественности, но без их активной деятельности и вдохновляющего отношения невозможно было бы говорить о живой финно-угорской культуре и её выдающихся достижениях в искусстве и науке.
Срок выдвижения кандидатов 12 мая 2021 г.
Fenno-Ugria