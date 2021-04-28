Окружной конкурс фотографий «Мой народ – моя гордость»

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В Окружном Доме народного творчества продолжается прием заявок на участие в Конкурсе фотографий «Мой народ – моя гордость», приуроченного к празднованию Дня России. Конкурс проводится совместно с Региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
К участию приглашаются фотографы-любители от 14 лет и старше, проживающие на территории Ханты–Мансийского автономного округа –Югры.
На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
- «Лица народов Югры»;
- «Семейный альбом»;
- «Традиции нашего дома»;
- «Народные умельцы».
Подать заявку на участие можно до 11 мая 2021 года через электронную форму на сайте Окружного Дома народного творчества.
По итогам конкурса участникам присваиваются звания Лауреат I, II, III степени в каждой номинации и возрастной категории. Кроме того, работы победителей станут основой фотовыставки, посвящённой Дню России.
Подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно получить по телефону 8 (3467) 33-30-37 и на официальном сайте Окружного Дома народного творчества.