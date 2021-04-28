«Звёздная» ночь в музее

- Русский
Музей геологии, нефти и газа приглашает жителей и гостей окружной столицы совершить необычное путешествие к «звездам».
15 мая в рамках ежегодной международной акции «Ночь музеев» «нефтяной» музей проведёт для своих посетителей яркое, познавательное мероприятие.
Участники «Звездной ночи» узнают о связи минералов и созвездий, научатся рисовать «звездной» пылью, соберут ракету, устроят «метеоритный дождь», познакомятся с планетами и увидят, каким было небо в дату их рождения!
Специально для участников мероприятия заместитель директора по научной работе музея Иван Яшков проведет экскурсию по новой выставке «Имперская нефть», посвящённой 300-летию российского нефтяного дела и повествующей удивительную историю «черного» золота от эпохи Петра I до сегодняшнего дня.
Кроме положительных эмоций и новых знаний, посетителей «Звездной ночи музеев» ждут приятные памятные сюрпризы.
Встречаемся в Музее геологии, нефти и газа 15 мая 2021 года с 18:00 до 24:00.
Дополнительная информация по телефонам: +7 (3467) 33-09-42.