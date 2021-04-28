«Звёздная» ночь в музее

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«Звёздная» ночь в музее

Музей геологии, нефти и газа приглашает жителей и гостей окружной столицы совершить необычное путешествие к «звездам».

15 мая в рамках ежегодной международной акции «Ночь музеев» «нефтяной» музей проведёт для своих посетителей яркое, познавательное мероприятие.

Участники «Звездной ночи» узнают о связи минералов и созвездий, научатся рисовать «звездной» пылью, соберут ракету, устроят «метеоритный дождь», познакомятся с планетами и увидят, каким было небо в дату их рождения!

Специально для участников мероприятия заместитель директора по научной работе музея Иван Яшков проведет экскурсию по новой выставке «Имперская нефть», посвящённой 300-летию российского нефтяного дела и повествующей удивительную историю «черного» золота от эпохи Петра I до сегодняшнего дня.

Кроме положительных эмоций и новых знаний, посетителей «Звездной ночи музеев» ждут приятные памятные сюрпризы.   

Встречаемся в Музее геологии, нефти и газа 15 мая 2021 года с 18:00 до 24:00.

Дополнительная информация по телефонам: +7 (3467) 33-09-42.

Ср, 28/04/2021 - 11:27

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