«Югра-Классик» принимает заявки на видео-конкурс чтецов!

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Концертно-театральный центр «Югра-Классик» при поддержке Департамента культуры Югры в преддверии празднования 76 годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов проводит
Окружной видео-конкурс чтецов произведений российских писателей и поэтов «Мы подвиг этот будем чтить всегда!».
Цель конкурса: формирование патриотического сознания жителей округа на примере героических подвигов воинов Великой Отечественной войны через прочтение произведений отечественной художественной литературы.
Стать участниками конкурса в номинациях «Художественное чтение прозы» и «Художественное чтение поэзии» могут юные жители Югры в трех возрастных категориях: от 5 до 8 лет, от 9 до 12 лет и от 13 до 18 лет.
С 1 мая по 1 июня можно будет заполнить онлайн-заявку и направить творческую работу (видеоролик) на конкурс, пройдя по ссылке https://ugraclassic.ru/about/konkurs-chtetsov/
Творческие работы (видеоролики) уже с 1 мая будут приниматься по адресу электронной почты ugra-konkurschtecov@mail.ru.
Все вопросы по конкурсу можно адресовать на электронную почту ugra-konkurschtecov@mail.ru, а также по телефону 352-695.
Имена победителей будут объявлены 22 июня 2021 года.