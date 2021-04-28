«Югра-Классик» принимает заявки на видео-конкурс чтецов!

  • Русский
«Югра-Классик» принимает заявки на видео-конкурс чтецов!

Концертно-театральный центр «Югра-Классик» при поддержке Департамента культуры Югры в преддверии празднования 76 годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов проводит

Окружной видео-конкурс чтецов произведений российских писателей и поэтов «Мы подвиг этот будем чтить всегда!».

Цель конкурса: формирование патриотического сознания жителей округа на примере героических подвигов воинов Великой Отечественной войны через прочтение произведений отечественной  художественной литературы.

Стать участниками конкурса в номинациях «Художественное чтение прозы» и «Художественное чтение поэзии» могут юные жители Югры в трех возрастных категориях: от 5 до 8 лет, от 9 до 12 лет и от 13 до 18 лет.

С 1 мая по 1 июня можно будет заполнить онлайн-заявку и направить творческую работу (видеоролик) на конкурс, пройдя по ссылке https://ugraclassic.ru/about/konkurs-chtetsov/

Творческие работы (видеоролики) уже с 1 мая будут приниматься по адресу электронной почты ugra-konkurschtecov@mail.ru.

Все вопросы по конкурсу можно адресовать на электронную почту ugra-konkurschtecov@mail.ru, а также по телефону 352-695.

Имена победителей будут объявлены 22 июня 2021 года.

Ср, 28/04/2021 - 17:23

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.