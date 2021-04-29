До окончания приема заявок на грант губернатора Югры для НКО остался один день

- Русский
В Югре продолжается заявочная кампания конкурса на грант губернатора Югры. На первый в 2021 году конкурс уже поступило более 200 проектных заявок.
Заявочная кампания завершится 29 апреля в 23:30 по местному времени. Подать заявку можно на официальном сайте грантгубернатора.рф.
Социально ориентированные некоммерческие организации могут подать проектные заявки по одному из 15 направлений.
Напомним, одним из главных изменений конкурса стало увеличение срока реализации проекта до двух лет. Инициативы, которые получат поддержку, могут быть запущены уже 1 сентября 2021 года, при этом завершиться проект должен не позднее 31 августа 2023 года. Кроме того, теперь СОНКО смогут подать неограниченное количество заявок в каждое грантовое направление. Максимальная сумма гранта составляет более 1 млн рублей.
Отметим, что в рамках заявочной кампании Фонд гражданских и социальных инициатив проводит цикл просветительских онлайн-мероприятий по подготовке НКО к конкурсу. Записаться на них можно по ссылке.