В Югре открыт прием заявок на конкурс «Регион добрых дел»

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В Югре открыт прием заявок на конкурс «Регион добрых дел»

Стартовал прием заявок на участие в открытом конкурсном отборе в Ханты-Мансийском автономном округе в рамках всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».

Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» проводится в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» и направлен на выявление лучших волонтерских практик, создание системы стимулирования и вовлечения молодых граждан в добровольческую деятельность.

Участники конкурса – исполнительные органы субъектов Российской Федерации. они подают заявку от региона на финансирование лучших региональных практик поддержки волонтерства. Для подготовки такой заявки в Югре будет проведен открытый конкурсный отбор с целью отбора региональных проектов.

Проекты победителей регионального открытого конкурсного отбора будут включены в заявку автономного округа для участия во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» 2021 года. В случае победы заявки на федеральном уровне проекты победителей получат в 2022 году субсидию из федерального бюджета на реализацию проекта.

К участию в конкурсе на уровне региона допускаются зарегистрированные некоммерческие неправительственные организации; государственные и автономные бюджетные учреждения; зарегистрированные органы территориального общественного самоуправления.

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются до 7 мая 2021 года (включительно). Ознакомиться с положением конкурса, а также отправить заявку можно на сайте: грантгубернатора.рф в личном кабинете и в разделе «Документы».

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Чт, 29/04/2021 - 11:36

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