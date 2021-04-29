В Югре открыт прием заявок на конкурс «Регион добрых дел»

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Стартовал прием заявок на участие в открытом конкурсном отборе в Ханты-Мансийском автономном округе в рамках всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».
Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел» проводится в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» и направлен на выявление лучших волонтерских практик, создание системы стимулирования и вовлечения молодых граждан в добровольческую деятельность.
Участники конкурса – исполнительные органы субъектов Российской Федерации. они подают заявку от региона на финансирование лучших региональных практик поддержки волонтерства. Для подготовки такой заявки в Югре будет проведен открытый конкурсный отбор с целью отбора региональных проектов.
Проекты победителей регионального открытого конкурсного отбора будут включены в заявку автономного округа для участия во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» 2021 года. В случае победы заявки на федеральном уровне проекты победителей получат в 2022 году субсидию из федерального бюджета на реализацию проекта.
К участию в конкурсе на уровне региона допускаются зарегистрированные некоммерческие неправительственные организации; государственные и автономные бюджетные учреждения; зарегистрированные органы территориального общественного самоуправления.
Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются до 7 мая 2021 года (включительно). Ознакомиться с положением конкурса, а также отправить заявку можно на сайте: грантгубернатора.рф в личном кабинете и в разделе «Документы».