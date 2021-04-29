Борис Хохряков принял участие во встрече с Президентом России Владимиром Путиным

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В День российского парламентаризма Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с членами Совета Законодателей РФ при Федеральном Собрании. Мероприятие состоялось в Таврическом дворце города Санкт-Петербурга.
Во встрече приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, сенаторы РФ, депутаты Государственной Думы, председатели законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Участие от представительного органа власти Югры принял Председатель Думы округа Борис Хохряков.
Основными темами обсуждения стали задачи по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, а также вопросы противодействия новой коронавирусной инфекции и преодоления её последствий.
Президент поздравил законодателей страны со 115-летием российского парламентаризма, назвав эту дату важной вехой в истории государства. Он отметил, что конкретные ориентиры по ряду ключевых направлений в дальнейшем развитии России были заданы в Послании Президента Федеральному Собранию РФ. В их реализации глава государства рассчитывает на поддержку со стороны парламентариев.
«Президент страны особо отметил, что необходимо скоординировать и чётко увязать друг с другом законотворческие планы Федерального Собрания и региональных парламентов. Выстроить конструктивный диалог с Правительством Российской Федерации, с главами субъектов Федерации и их командами, – прокомментировал встречу Борис Хохряков. – Ряд важных инициатив Послания имеют чисто региональное измерение, нацелены на комплексное и сбалансированное развитие территорий Российской Федерации, на укрепление финансовой базы регионов и муниципалитетов. По словам главы государства, необходимо держать этот вопрос на особом, постоянном контроле, как и неукоснительное выполнение всех принятых решений в части социальной поддержки граждан, семей с детьми».
Спикер окружной Думы отметил, что всё намеченное главой государства, в региональной части будет отработано профессионально и в срок.
Пресс-служба Председателя Думы автономного округа