Альманах «Эринтур» - «Поющее озеро» отмечает 25-летие

  • Русский
Альманах «Эринтур» - «Поющее озеро» отмечает 25-летие

28 апреля этого года в Мемориальном кабинете-музее Ювана Шесталова была проведена литературная гостиная «Поющее озеро», посвященная 25-летию окружного литературно-художественного альманаха «Эринтур».

Гостей онлайн-эфира приветствовала директор этнографического музея «Торум маа» Людмила Алферова, отметив огромный вклад литературно-художественного альманаха в становлении многих молодых поэтов, писателей и литературного сообщества Югры.

Первый номер альманаха вышел в сентябре 1996 года. В обращении к читателям первый губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Александр Филипенко написал: «Прикоснись и ты, уважаемый читатель, к нашей земле, ощути вкус воздуха, аромат тайги, бескрайность просторов и все богатство души жителей нашего края. И пусть эта встреча с творчеством югорчан будет лишь первым свиданием. А затем, я очень на это надеюсь, придет искренняя и долгая любовь к их творчеству». Эти слова Александра Васильевича стали пророческими для альманаха. Сегодня, спустя 25 лет, альманах также востребован читателями не только в округе, но и далеко за его пределами и является литературным брендом Югры.

Главным редактором сборника много лет был писатель Николай Иванович Коняев. Участники круглого стола отметили его вклад в издании литературного альманаха. По воспоминаниям писателя Сергея Козлова, Николай Коняев не только редактировал тексты авторов и лично распространял альманах, а многих будущих писателей он учил писать литературные тексты

- Я никогда не боялся, когда меня редактировал Коняев, он считался лучшим редактором не только в Югре, но и в Тюменской области. И сегодня альманах «Эринтур» - это лучший мемориал для Николая Коняева, отметил писатель.  

Своими воспоминаниями о создании альманаха, творческом литературном сообществе Югры поделились и другие участники литературной гостиной – писатели и поэты Югры, для которых «Эринтур» стал значимой частью творческой жизни - это Сергей Сметанин, Мария Волдина, Игорь Ширманов, Михаил Рябий, Валерий Михайловский и другие.

Издание «Эринтур» признан стержнем духовного развития югорского края и в деле становления писательского творчества юных авторов. Как сказал в онлайн-эфире писатель Сергей Козлов: «Сегодня «Эринтур» - это лучший альманах в мире».

Валентина Узель

Чт, 29/04/2021 - 11:50

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.