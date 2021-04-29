Альманах «Эринтур» - «Поющее озеро» отмечает 25-летие

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28 апреля этого года в Мемориальном кабинете-музее Ювана Шесталова была проведена литературная гостиная «Поющее озеро», посвященная 25-летию окружного литературно-художественного альманаха «Эринтур».
Гостей онлайн-эфира приветствовала директор этнографического музея «Торум маа» Людмила Алферова, отметив огромный вклад литературно-художественного альманаха в становлении многих молодых поэтов, писателей и литературного сообщества Югры.
Первый номер альманаха вышел в сентябре 1996 года. В обращении к читателям первый губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Александр Филипенко написал: «Прикоснись и ты, уважаемый читатель, к нашей земле, ощути вкус воздуха, аромат тайги, бескрайность просторов и все богатство души жителей нашего края. И пусть эта встреча с творчеством югорчан будет лишь первым свиданием. А затем, я очень на это надеюсь, придет искренняя и долгая любовь к их творчеству». Эти слова Александра Васильевича стали пророческими для альманаха. Сегодня, спустя 25 лет, альманах также востребован читателями не только в округе, но и далеко за его пределами и является литературным брендом Югры.
Главным редактором сборника много лет был писатель Николай Иванович Коняев. Участники круглого стола отметили его вклад в издании литературного альманаха. По воспоминаниям писателя Сергея Козлова, Николай Коняев не только редактировал тексты авторов и лично распространял альманах, а многих будущих писателей он учил писать литературные тексты
- Я никогда не боялся, когда меня редактировал Коняев, он считался лучшим редактором не только в Югре, но и в Тюменской области. И сегодня альманах «Эринтур» - это лучший мемориал для Николая Коняева, отметил писатель.
Своими воспоминаниями о создании альманаха, творческом литературном сообществе Югры поделились и другие участники литературной гостиной – писатели и поэты Югры, для которых «Эринтур» стал значимой частью творческой жизни - это Сергей Сметанин, Мария Волдина, Игорь Ширманов, Михаил Рябий, Валерий Михайловский и другие.
Издание «Эринтур» признан стержнем духовного развития югорского края и в деле становления писательского творчества юных авторов. Как сказал в онлайн-эфире писатель Сергей Козлов: «Сегодня «Эринтур» - это лучший альманах в мире».
Валентина Узель