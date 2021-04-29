Татьяна Гоголева рассказала об упрощенной процедуре подачи документов в федеральный Список коренных народов

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28 апреля в окружной столице состоялась рабочая встреча депутата Государственной Думы Татьяны Гоголевой с директором МФЦ Югры Владимиром Михайловым.
Главной темой встречи стали вопросы организации приема заявлений на внесение в федеральный Список коренных народов через МФЦ Югры.
В ходе встречи также обсудили вопрос включения в Список манси, проживающих в лесных домохозяйствах на пограничной с Югрой территории, относящейся к Свердловской области. Владимир Михайлов пояснил, что выезд специалистов для проведения этой работы возможно будет организовать в рамках соглашения между МФЦ Югры и Свердловской областью.
«Я привыкла выполнять свои обещания и очень рада, что этот вопрос решился оперативно. Завершены все организационные моменты, и теперь подать заявление в федеральный Список коренных народов легко и просто. Это стало возможным благодаря совместной работе органов власти округа и депутатского корпуса. У моих земляков справедливое возмущение вызывал устаревший подход к включению в этот Список, было много бюрократической волокиты, сложная система сбора и отправки документов. 1 апреля мы встретились с Губернатором ХМАО-Югры Натальей Владимировной Комаровой. Я передала письмо с просьбой организовать подачу заявлений на внесение в Список через МФЦ Югры. Очень оперативно получила ответ. И теперь с 30 апреля документы для включения в Список можно будет подать во всех многофункциональных центрах нашего округа. Все это время мы были на связи с директором МФЦ Югры Владимиром Александровичем Михайловым и специалистами ФАДН России. Прошу моих земляков не затягивать и подать документы на включение в Список в ближайшем МФЦ», - отметила депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Татьяна Гоголева.
Для тех, кто внесен в Список, будет работать беззаявительный принцип в рыболовстве, охоте, лесопользовании, уплате земельного налога и др.
Удобно и то, что каждый раз при обращении в государственные структуры не придётся подтверждать национальную принадлежность. Вместо этого органы власти сами запросят информацию из Списка в ФАДН через систему межведомственного взаимодействия.
Большой плюс подачи документов через МФЦ в том, что их не нужно заверять у нотариуса. В случае же самостоятельного направления заявления по почте обязательно требуется нотариальное заверение документа, подтверждающего национальную принадлежность. Для подачи заявления нужно прийти в МФЦ с паспортом и документом, подтверждающим национальность. Рекомендуется также взять с собой и копию свидетельства о браке – в случае, если фамилия менялась в связи с замужеством.
Каждый подает заявление сам за себя. Дети могут подавать заявление с 14 лет. Ребёнка более младшего возраста можно указать в приложении к заявлению одного из родителей, но он не будет включён в список сам – только в составе информации о том из родителей, кто включил его в свое заявление.
Стоит отметить, что ХМАО-Югра стал вторым пилотным регионом, где документы можно подать через МФЦ.
Ирина Пономарева