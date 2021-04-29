Праздничный концерт ко Дню Победы пройдет 9 мая в 16:00 в Большом зале КТЦ «Югра-Классик»

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Праздничный концерт ко Дню Победы пройдет 9 мая в 16:00 в Большом зале КТЦ «Югра-Классик»

Каждый год, 9 мая, наша страна отмечает Победу в Великой Отечественной войне. Этот день, пожалуй, остается одним из самых значимых и важных дней для людей нашей многонациональной страны, днем великой радости и великой скорби!

Ежегодно, к этой знаменательной дате, коллективы учреждения «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» на большой сцене готовят праздничное поздравление ветеранам и жителям нашего региона.

В этот раз программу представят коллективы «Концертный оркестр Югры» и Ансамбль русской песни «Млада».

В основе концертной программы - музыка и песни Победы, которые воодушевляли на подвиги, дарили драгоценную надежду, помогали выжить в Великой Отечественной войне, и теперь, по истечении многих лет, трогают до глубины души.

Идея создания программы – не забывать о долге, помнить, какой ценой далась нам Победа в страшной войне, чтить память погибших и проявлять постоянную заботу о ветеранах, чья жизнь войны и тыла – это бессмертный подвиг и героизм, продолжающий вдохновлять миллионы людей по всему миру.

Концертный оркестр Югры, художественный руководитель и главный дирижер, автор проекта Сергей Свиридов.

Ансамбль русской песни «Млада», художественный руководитель Кристина Стяжкина.

Вход свободный

Коллективные заявки по номеру 352-564 и электронной почте: marketing-otdel@list.ru

Медиацентр КТЦ «Югра-Классик»

Чт, 29/04/2021 - 12:35

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