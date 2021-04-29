При участии Росгвардии на реках Югры пройдёт оперативно-профилактическое мероприятие «Весенний нерест»

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При участии Росгвардии на реках Югры пройдёт оперативно-профилактическое мероприятие «Весенний нерест»

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО – Югре окажут содействие инспекторам Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в проведении оперативно-профилактического мероприятия «Весенний нерест» на реках региона.

Мероприятия направлены на охрану рыбных ресурсов, осуществляющих весеннюю миграцию к местам нереста и нагула, а также на пресечение фактов незаконного рыболовства.

В период нереста совместные рейдовые группы из числа сотрудников Росгвардии и инспекторов Рыбоохраны Югры будут патрулировать водные объекты рыбохозяйственного значения Ханты-Мансийского, Сургутского, Нижневартовского и Нефтеюганского районов.

В прошлом году в ходе контрольно-надзорных мероприятий при участии спецназа Росгвардии было изъято порядка 300 запрещенных рыболовных снастей и более 800 кг водных биологических ресурсов, часть из которых занесена в Красную книгу Российской Федерации.

Артем Енов

Чт, 29/04/2021 - 12:37

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