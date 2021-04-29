Жители самых отдалённых поселений участвуют в акции «Зелёная весна»

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К акции присоединились и жители деревни Хулимсунта Берёзовского района. 29 апреля на всероссийский субботник вышли больше 200 человек, это работники различных организаций и просто неравнодушные граждане. Они очистили от мусора общественные пространства, центральную площадь и обочины дорог. Субботник продлится 2 дня, 30 апреля жители многоквартирных домов поселения выйдут очистить от мусора свои придомовые территории.
Всероссийский субботник, посвященный городской среде и экологичному поведению, стартовал во всех муниципальных образованиях Югры 24 апреля.
Субботник пройдет в рамках акции «Зеленая Весна» и запланирован до 24 мая включительно. Принять участие могут все желающие.
Людмила Теткина