В Думе Югры состоялось заседание круглого стола по вопросу развития культуры в автономном округе

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29 апреля в региональном парламенте под председательством вице-спикера окружной Думы Натальи Западновой прошло заседание круглого стола на тему «Развитие культурного пространства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с учетом существующих механизмов межведомственного взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа».
В мероприятии приняли участие окружные депутаты, представители исполнительных органов государственной власти региона, заместитель главы, директор Департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска Ирина Воликовская, а также представители учреждений и организаций муниципальных образований, общественность.
Обращаясь к собравшимся, вице-спикер регионального парламента Наталья Западнова отметила значимость подобных встреч, позволяющих в живом диалоге обсудить актуальные вопросы.
Директор окружного Департамента культуры Артур Латыпов проинформировал о ходе и перспективах реализации национального проекта «Культура». Он, в частности, сообщил, что в целях его реализации, развития художественного образования в 2019 году в регионе модернизировано 15 образовательных организаций в сфере культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда». Речь идет о Нижневартовске, Сургуте, Мегионе, Октябрьском, Советском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах.
Для воспитанников детских школ искусств приобретено более тысячи музыкальных инструментов, свыше 3500 единиц оборудования и более 11 тысяч экземпляров учебной литературы. Все это позволило не только обновить материально-техническую базу учреждений, но и улучшить качество и условия обучения.
Реализация нацпроекта «Культура» в 2021 и 2023 годах предусматривает оснащение еще 33 детских школ искусств региона. Из федерального и окружного бюджета на эти цели выделят более 350 млн. рублей. В 2021 году будут оснащены учреждения Берёзовского, Белоярского, Октябрьского, Нижневартовского районов, а также Нефтеюганска, Нижневартовска, Радужного, Урая, Югорска, в 2023 году это коснется Сургутского, Октябрьского, Нижневартовского, Нефтеюганского, Кондинского районов, Сургута, Мегиона, Покачей, Пыть-Яха, Радужного, а также Центра искусств для одаренных детей Севера в Ханты-Мансийске.
Кроме того, в 2021 году в Нижневартовске и городе Лянторе Сургутского района будет произведен капитальный ремонт двух детских школ искусств. В 2022-2023 годах капитально отремонтированы будут еще 4 муниципальные школы.
В своем докладе Артур Латыпов рассказал также о развитии в регионе цифровой культуры, отметив, что виртуальные концерты и выставки вскоре смогут посещать не только жители Ханты-Мансийска и Сургута, но и Югорска, а к 2025 году планируется открыть еще три виртуальных концертных зала.
Докладчик подчеркнул, что работники культуры продолжают повышать квалификацию. Начиная с 2019 года, профессиональный уровень повысили 565 человек.
Обозначенную тему в режиме ВКС продолжила заместитель главы, директор Департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска Ирина Воликовская, подчеркнувшая, что сфера культуры входит в число национальных приоритетов, и столица Самотлора активно участвует в этом процессе.
В 2020 году был реализован проект «Модельная библиотека», результатом которого стала деятельность многофункционального, информационно-просветительского, культурного центра развития с современными информационными ресурсами.
Произведено комплексное оснащение всех детских школ искусств, получивших субсидии на обновление материально-технической базы. На эти средства приобретены музыкальные инструменты, интерактивное оборудование, учебные пособия, музыкальная литература, ноты. В текущем году закупки будут продолжены. Консолидированный объем финансирования на эти цели – 50 739,43 тысячи рублей.
Важно и то, что в 2021 году будет осуществлен капремонт одной из таких школ, в ходе которого будут увеличены площади учреждения, что обеспечит доступную среду для особенных воспитанников – детей, обучающихся по адаптированным программам.
В целом за период 2019-2021 годов на реализацию нацпроекта «Культура» привлечено более 110 миллионов рублей. Успешная деятельность нижневартовских детских школ искусств признана на федеральном уровне: обладателями высшей награды в области художественного образования являются три городских школы искусств.
В продолжение разговора Артур Латыпов рассказал о развитии культурного пространства Югры путем улучшения материально-технического состояния зданий государственных учреждений культуры.
В ведении Депкультуры Югры находятся 17 государственных учреждений культуры, размещающихся в 29 зданиях. В настоящее время требуется улучшение материально-технического состояния зданий 4 театров, Центра искусств для одаренных детей Севера и Сургутского колледжа русской культуры имени А.С. Знаменского, зданий Государственного художественного музея, Государственной библиотеки Югры, КТЦ «Югра-Классик», Югорского кинопроката.
Пока положительно решены вопросы финансирования относительно Нижневартовского театра юного зрителя и Сургутского колледжа русской культуры имени А.С. Знаменского. Однако театры юного зрителя Нягани и Ханты-Мансийска, Сургутский музыкально-драматический театр, располагающиеся в приспособленных, но не соответствующих современным требованиям зданиях, также нуждаются в решении проблемы материально-технического состояния зданий. На текущий момент не решен вопрос по завершению реконструкции здания ДК «Геолог» для размещения Няганского театра юного зрителя. Вопрос реконструкции Ханты-Мансийского театра юного зрителя является не менее острым, так как затраты на реконструкцию кинотеатра «Лангал», где размещается ТЮЗ, соизмеримы со строительством нового здания. Сумма составляет 700 млн. рублей. Что касается Сургутского музыкально-драматического театра, то финансирование капитального ремонта объекта следует учесть при формировании бюджета на очередной период. На эти цели требуется 308 млн. рублей.
По словам докладчика, реализация мероприятий окружной госпрограммы «Культурное пространство» на 2021-2023 годы обеспечена в полном объеме финансированием из регионального бюджета только в отношении Нижневартовского театра юного зрителя – 305,9 млн. рублей (2021 год – 161,5 млн. рублей, 2022 год – 144,3 млн. рублей). Работы будут выполнены до конца 2022 года.
В 2019-2020 годах Депкультуры Югры проведена работа по привлечению средств из федерального бюджета, подготовлены заявки в адрес Минкультуры РФ по предоставлению субсидий на техническое переоснащение семи театров (световое, звуковое оборудование, замена кресел в зрительных залах), капитальный ремонт двух государственных театров в Нижневартовске и Сургуте. В данный момент вопрос технического переоснащения театров находится на рассмотрении Правительства РФ.
Еще один вопрос, касающийся укрепления материально-технического состояния зданий, озвучила директор Няганского театра юного зрителя Анастасия Постникова. Она сообщила, что за 27 лет существования ТЮЗ выпустил 141 спектакль и принял участие в более чем 45 фестивалях.
Капитальный ремонт основного здания производился в период 2006-2013 годов, тем не менее, работы не были завершены, здание не введено в эксплуатацию. С 2014 года деятельность театра осуществляется в приспособленном помещении, которое изначально предназначалось для других целей. Подрядная организация, с которой был заключен договор на осуществление ремонта, не выполнила условия договора, который впоследствии был расторгнут. Работы до настоящего времени не окончены. Для поддержания здания театра до передачи его на реконструкцию требуется финансирование. Сумма составит порядка миллиона рублей.
По итогам мероприятия участники круглого стола приняли полученную информацию к сведению, задали интересующие их вопросы. В частности, поступило предложение провести аудит сельских учреждений культуры на предмет обеспечения их профессиональными кадрами и материально-технического оснащения. Кроме того, театрам региона предложено активизировать гастрольную деятельность, чтобы жители отдаленных территорий имели возможность приобщиться к культуре. Также рекомендовано при театрах создать попечительские советы, которые смогут решать вопросы оказания спонсорской помощи, участия бизнес-сообщества в развитии тех или иных учреждений культуры. Еще одно предложение – провести инвентаризацию всех объектов культуры региона, чтобы определить их материально-техническое состояние, на основании чего подготовить предложения для работы Правительства автономного округа в этом направлении.
После обмена мнениями участники круглого стола выработали ряд рекомендаций. Они касаются развития материально-технической базы учреждений культуры и обеспечения их финансирования на период до 2024 года, обеспечения безбарьерного доступа для преодоления общественной изоляции среди людей с ограниченными возможностями здоровья и культурного общения посредством творчества, увеличения к 2024 году в пять раз обращений к цифровым ресурсам культуры, повышения уровня квалификации культработников и некоторых других, не менее значимых вопросов.
После завершения мероприятия Наталья Западнова ответила на вопросы представителей средств массовой информации.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа