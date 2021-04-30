Югорчане написали «Диктант Победы»

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Акция прошла 29 апреля во всех муниципалитетах округа. В Югре были организованы 123 площадки в школах, библиотеках и домах культуры. Кроме этого, в этом году югорчане могли ответить на вопросы и в онлайн-формате. В тесте было 25 вопросов, на решение которых отводилось 45 минут. Все они были посвящены Великой Отечественной войне.
В школе деревни Хулимсунта для написания диктанта выделили 3 кабинета. А знания проверили ученики 10, 11 классов и учителя образовательного учреждения.
Семён Владимирович Белоногов, учитель истории Хулимсунтской школы рассказал:
- 29 апреля проходит Международная акция «Диктант Победы». Наша школа является региональной площадкой, мы впервые участвуем в этой акции. Поскольку действуют определенные ограничения, мы не приглашали организации поселения и всех желающих. В диктанте участвуют только наши учащиеся 10-11 классов и учителя. В акции принимают участие 50 человек. Дети целенаправленно не готовились к диктанту, это не контрольная работа по истории. Это неформальная проверка знаний взрослых и школьников. Остальные желающие могут поучаствовать в акции онлайн, через телефон или компьютер. Поскольку у нас площадка, дети пишут в бумажном варианте. После мы их работы отсканируем и по защищенным каналам отправим в Москву. При регистрации каждый участник получает индивидуальный номер, а когда его работа будет проверена, он на сайте «Диктант Победы» сможет посмотреть свой результат.
Одной из участниц «Диктанта Победа» стала ученица 10 класса Хулимсунтской школы Елена Комаринец. Она поделилась своими впечатлениями.
- Я читала, но специально не готовилась к диктанту. Если честно, некоторые вопросы были сложные. Я затруднялась ответить на вопросы, касающиеся фильмов о Великой Отечественной войне и о заводах, где выпускали военную технику.
Итоги образовательной акции планируется подвести до 24 июня. Победители будут награждены поездкой в Москву на парад на Красной площади.
Людмила Теткина