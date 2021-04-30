В Югре вырастет количество бюджетных мест по программам высшего образования

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В Югре вырастет количество бюджетных мест по программам высшего образования
фото newsroom.suфото newsroom.su
фото newsroom.su

В Ханты-Мансийском автономном округе количество бюджетных мест по программам высшего образования в 2022-2023 учебном году увеличится на 9%. Итоги открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема на 2022-2023 год сообщил Министр науки и высшего образования Валерий Фальков РФ.

«Приоритетными для государства направлениями подготовки в 2022/2023 году станут инженерно-технические, педагогические, медицинские и сельскохозяйственные специальности. Они пользуются наибольшим спросом в регионах», — подчеркнул Валерий Фальков.

Больше всего бюджетных мест выделено для следующих направлений: информатика и вычислительная техника, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, образовательные и педагогические науки, электро- и теплоэнергетика, экономика и управление, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

В регионе наибольшее количество федеральных мест получил Югорский государственный университет — 615. Нижневартовскому государственному университету выделили 344 места, что на 54 больше, чем в 2021-2022 учебном году. Почти вдвое увеличено количество мест в Нижневартовском филиале Тюменского индустриального университета — 55, Сургутский институт нефти и газа также получил 55 бюджетных мест. Кроме того, дополнительно на 2022-2023 учебный год автономный округ предоставил 131 бюджетное место.

Губернатор Югры Наталья Комарова в своих социальных сетях сообщила, что региональным вузам в этом году удалось улучшить показатели качества работы.

«Потенциал, кадровый состав и материальная база вузов автономного округа позволяет готовить профессионалов высокого уровня. Их востребованность вместе с достойной оплатой труда в родном регионе - важные условия развития молодых людей», — сообщила губернатор.

Исполняющий обязанности ректора Югорского государственного университета Роман Кучин подчеркнул, что дополнительные места региональные университеты получили за счёт хороших показателей, заложенных в конкурсной оценке заявок. Так, значительно повысился средний балл ЕГЭ и как результат – высокие показатели трудоустройства и средней заработной платы выпускника.

«При формировании заявки вуз и регион руководствуются прогнозными показателями востребованности кадров на рынке труда в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Подготовка профессионалов для региона  – одна из наиболее важных задач на пути социально-экономического развития автономного округа и в целом России. Увеличение количества бюджетных мест позволит уменьшить отток талантливых выпускников из школ округа. Это станет стимулом для закрепления молодых специалистов в регионе. Потенциал, кадровый состав и материально-техническая база региональных вузов Югры позволяют готовить профессионалов высокого уровня совместно с индустриальными партнерами», — сказал Роман Кучин.

Напомним, глава государства Владимир Путин в недавнем Послании Федеральному собранию заявил, что в предстоящие два года дополнительно откроют 45 тыс. бюджетных мест в вузах, причем не менее 70% мест отведут регионам.

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фото newsroom.suфото newsroom.su
фото newsroom.su
фото newsroom.suфото newsroom.su
фото newsroom.su
Пт, 30/04/2021 - 11:34

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